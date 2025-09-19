CHAMPIONS LEAGUE
En Manchester piden la cabeza de Amorim tras el doblete de Rashford: “Deshacerse de Marcus… tienen que echarle”
En St. James’ Park, el delantero inglés firmó un doblete con la camiseta del Barça que silenció a la grada local y desató la locura en Manchester, pero no precisamente de alegría
Los aficionados del United, que vieron el partido desde el sofá, cargaron con dureza contra Ruben Amorim, al que responsabilizan de haber echado al atacante por la puerta de atrás.
El Barça se llevó los tres puntos en Newcastle (1-2) gracias a la exhibición de Rashford, que primero abrió el marcador con un cabezazo preciso en el 58’ y luego firmó un golazo desde fuera del área en el 69’. Dos dianas de calidad que recordaron al mejor Rashford y que certificaron el triunfo blaugrana en un campo históricamente complicado.
Pero mientras en Barcelona se celebraba, en Manchester ardían las redes. Los hinchas del United no entienden cómo su técnico, Ruben Amorim, dejó escapar a uno de sus símbolos. “Amorim debería ser despedido solo por deshacerse de Rashford. Es un entrenador que no sabe lo que hace”, escribía un aficionado. Otro lo resumía sin rodeos: “Echar a Rashford es motivo suficiente para destituirle”, recogió el diario 'The Sun'.
Amorim, en el ojo del huracán
La situación del técnico portugués ya era delicada tras un inicio de temporada irregular y la ausencia del United en la Champions, pero la actuación de Rashford en Europa ha terminado de dinamitar la paciencia de la afición. “Amorim debería ser despedido solo por cómo han rendido Rashford, McTominay y Rasmus. Esto es insostenible”, apuntaba otro seguidor. Y la sentencia más repetida fue clara: “Echen a Amorim, traigan a Southgate y que Rashford vuelva”.
No es la primera vez que la grada del United utiliza el “caso Rashford” como arma contra Amorim. Ahora, con el delantero brillando de blaugrana, los reproches se multiplican.
El Barça, gran beneficiado
Mientras tanto, el Barça sonríe. Rashford todavía no se había estrenado como goleador en LaLiga, pero eligió la Champions y el regreso a su país para reivindicarse. Sus dos tantos permiten a los de Hansi Flick iniciar la fase de grupos con una victoria clave y, de paso, confirmar que la apuesta por el inglés puede ser una de las operaciones del curso.
En la grada, además, estaba Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, tomando nota. Todo sonrió al Barça y a Rashford. Todo lo contrario que al United, que ve cómo uno de sus símbolos resucita… pero vestido de blaugrana.
