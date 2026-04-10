El Manchester City se suma a la puja por la nueva promesa alemana que sigue el Barça

La dirección deportiva del FC Barcelona sigue trabajando para asegurar el futuro culé. Uno de los objetivos en los últimos meses ha sido el de encontrar perfiles jóvenes, con gran proyección y, sobre todo, de poco precio. Entre ellos, el club azulgrana cree que necesita un centrocampista para poder dar descanso a Pedri, cuya acumulación de minutos siempre ha sido un tema de preocupación.

Pedri, durante el encuentro de UEFA Champions League 2025/26 ante el Atlético de Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sin embargo, lo que parecía un movimiento de mercado estratégico y sigiloso se está complicando por momentos. Tal y como informaba SPORT hace unas semanas, la operación por Kennet Eichhorn, joven promesa del Hertha BSC, no iba a ser un camino de rosas, principalmente por el fuerte interés de un gigante europeo como el Bayern de Múnich, que ya había movido ficha para seducir al entorno del jugador y complicar los planes económicos del conjunto catalán.

El Manchester City entra en la ecuación

Por si fuera poco tener que lidiar con el gigante bávaro, un nuevo actor ha irrumpido en las últimas horas: el Manchester City. El conjunto 'skyblue' busca un sustituto de Rodri, quien acaba contrato el 30 de junio de 2027, y se habría entrometido de lleno en la operación, amenazando con dinamitar cualquier plan del Barça basado en convencer al jugador a través del proyecto deportivo sin entrar en subastas millonarias.

Pep Guardiola sustituye a Rodri Hernández / Europa Press/Contacto/Andrew Yat / Europa Press

La información ha ganado eco mundial tras ser contrastada por los principales expertos en el mercado de fichajes. El periodista Fabrizio Romano ha encendido las alarmas a través de sus redes sociales, confirmando que la lista de pretendientes por el jugador no hace más que crecer y que la entrada del City podría cambiar las reglas del juego de forma definitiva.

Prioridad del Bayern y en el radar de los grandes de Europa

A pesar del abrumador músculo financiero del Manchester City, las informaciones que llegan desde Alemania apuntan a que el Bayern de Múnich tendría una hoja de ruta más o menos trazada. Según detalla Florian Plettenberg, reconocido periodista de Sky Sport y experto en la actualidad del fútbol germano, la máxima prioridad del club alemán sería la incorporación de Eichhorn por delante de cualquier otro centrocampista, aunque ya estaría observando alternativas debido a la irrupción del City en la puja.

Josip Stanisic, Jonathan Tah y Joshua Kimmich durante el partido de UEFA Champions League 2025/26 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Otros grandes clubes alemanes y potencias de la Premier League están presionando fuertemente a su entorno y, como es habitual con cualquier talento generacional que despunta en Europa, el Real Madrid ya habría realizado sondeos para conocer su situación y valorar una posible ofensiva.

En clave Barça, el panorama se ha oscurecido drásticamente. El área deportiva que lidera Deco apostaba por una vía de convencimiento 'low cost', pero la subasta en la que se ha convertido su contratación aleja de momento a la entidad catalana. Habrá que ver si el Barcelona saca un as bajo la manga gracias a su prestigio, o si se verá obligado a activar un plan B para encontrar a ese ansiado escudero de Pedri.