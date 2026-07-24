¡El Manchester City se interesa por Marc Bernal!

Se vienen semanas de mercado entretenidas. Si al Barça ya le sorprendió el interés del PSG por Ferran Torres, ahora se le puede abrir un nuevo frente con Marc Bernal como protagonista. 'ESPN' avanzó que el canterano blaugrana estaba despertando mucho interés en algunos clubs de Premier como Manchester City, Arsenal o Chelsea y 'SPORT' puede confirmar que el City ha ido algo más allá sondeando la posibilidad de una operación inesperada para reforzar su centro del campo. El club inglés está en plena remodelación de su plantilla y baraja la salida de los españoles Nico González y Rodri para completar dos fichajes top en la sala de máquinas. Y Bernal es uno de los futbolistas que encaja más a su dirección deportiva y a sus técnicos.

La reestructuación del City tras la salida de Pep Guardiola ya ha implicado la marcha de algunos pesos como Bernardo Silva y se le abrirá la puerta a Rodri en el caso de que llegue una oferta del Real Madrid, club que está estudiando la viabilidad de su incorporación tras el tremendo Mundial que ha realizado. Además de Rodri, el City ha decidido prescindir del veterano Kovacic y está buscando destino para el exblaugrana Nico González, jugador que tiene el interés de varios equipos italianos.

La planificación del City pasa por fichar a dos centrocampistas de máxima proyección, con buen físico y que dispongan de toque de balón. Los tres candidatos claros de su dirección deportiva son Bouaddi, centrocampista del Lille que ha deslumbrado en el Mundial, Pavlovic, mediocentro del Bayern con un físico imponente, y Marc Bernal. Por el blaugrana se han interesado ya por si fuera realmente posible su salida para iniciar una ofensiva, algo que, hoy por hoy, es muy improbable.

Marc Bernal renovó contrato hasta el 2029 y tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, por lo que el Barça puede retenerle. Otra cosa es que la progresión del futbolista ha dejado absolutamente desfasado su contrato, ya que el canterano es uno de los jugadores con menor salario de la plantilla a pesar de que su protagonismo ha ido a más a medida que ha ido jugando. La dirección deportiva del Barça tiene claro que el centrocampista despierta mucho interés en el mercado y la idea era comenzar a negociar su mejora y ampliación de contrato a partir de septiembre, pero podrían verse obligados a avanzar las negociaciones ya que habrá ruido hasta la finalización de mercado.

Bernal es un futbolista muy apreciado por Hansi Flick. De hecho, es una de sus grandes creaciones en el Barça. Desde su llegada apostó por él como un nuevo Busquets y le dio la alternativa tras una pretemporada que causó impresión. Curiosamente, fue en uno de sus primeros partidos cuando Pep Guardiola y los técnicos del City se quedaron alucinados con su juego en el pivote del Barça y el ya extécnico del equipo inglés le llegó a comparar con Busquets. Su nombre estaba apuntado desde entonces. Una lesión de rodilla frustró su eclosión, pero ha vuelto con fuerza y ya acabó la temporada como clarísimo titular.

El canterano blaugrana es uno de los jugadores que están llamados a liderar el fútbol en los próximos años. Y tanto en el Barça como en la selección lo tienen claro. Luis de la Fuente ya lo incluyó en la pre-lista al Mundial y también en la convocatoria de futbolistas de refresco que debutaron en uno de los amistosos previos a la cita futbolística. Le ve como un claro heredero de Rodri para cuando el capitán de La Roja acabe su ciclo. Y eso mismo piensan en el City.

Bernal siempre ha dejado claro su deseo de continuar en el Barça. Y eso no ha cambiado ni un ápice. Siente al club blaugrana como su casa y está muy agradecido a Flick y a los técnicos por la apuesta que realizaron por él y por la confianza mantenida tras su grave lesión. Su prioridad número uno es seguir sí o sí, a la espera de poder llegar a un acuerdo de renovación que sea bueno para todas las partes. Es consciente del interés que genera, pero el Barça siempre será su primera opción.

Para el Barça, ahora es más urgente que nunca atar a Bernal a largo plazo. La lesión de Frenkie de Jong le deja como claro candidato a titular por delante de la defensa y debería ser un futbolista intransferible y estratégico como lo son Pedri, Joan Garcia o Lamine Yamal. El City es consciente de la dificultad que entraña sacar a un canterano afianzado en el primer equipo del Barça, pero lo van a intentar. El interés existe, como también se ha interesado el Chelsea, el Arsenal y el Atlético de Madrid.