El Manchester City entra en terreno desconocido con Enzo Fernández para sustituir a Rodri

El Manchester City sigue teniendo a Enzo Fernandez como una de sus opciones para ocupar el vacío que dejará Rodri cuando el centrocampista español acabe fichando, como todo parece indicar, por el Barça.

El problema para los citizens es que el escenario que había planteado el Chelsea para aceptar negociar la salida del argentino de Stamford Bridge ya no existe. El plazo fijado por el club londinense para recibir una oferta de 120 millones de libras terminó este viernes a las 17.00 horas sin que el City pusiera esa cantidad sobre la mesa.

A partir de ese momento, el Chelsea retiró las condiciones que había establecido para la salida de su centrocampista y ahora espera que Enzo continúe en Stamford Bridge durante la temporada 2026-27. De hecho hoy ha debutado con Xabi Alonso en la victoria contra la Real Sociedad después de regresar de sus vacaciones posteriores al Mundial.

El City, sin embargo, no ha descartado la operación, según apuntan el diario 'The Telegraph' en Inglaterra y Fabrizio Romano. La situación entra así en un terreno desconocido, ya que el conjunto de Manchester podría volver a intentarlo en los próximos días aunque negociando las nuevas condiciones del traspaso desde cero.

Conexión con el 'caso Rodri'

La conexión con Rodri es evidente. El Barça ha presentado ya una tercera oferta al Manchester City por el internacional español, después de que las dos primeras fueran rechazadas. La última propuesta blaugrana eleva la cantidad fija hasta los 70 millones de euros, después de que el club catalán comenzara los contactos en torno a los 45 millones y posteriormente subiera hasta casi 65.

En el Barça existe optimismo y se considera que la operación puede acabar cerrándose este mismo fin de semana. También en Manchester dan por hecho que la negociación llegará a buen puerto. Una venta que daría más músculo de fairplay al City para cerrar a su sustituto.

Enzo Fernandez, como decíamos, es la alternativa que más gusta en el Etihad y el plazo expirado no hará que acabe el culebrón por el centrocampista. Maresca, nuevo entrenador del conjunto de Manchester y antiguo técnico del argentino en el Chelsea, dejó claro el viernes que su club no iba a entrar en el juego de las fechas límites del Chelsea.

La nueva partida

El Chelsea pretende dejar claro que controla el futuro de un jugador que tiene contrato hasta 2032. El City, por su parte, esperará a conocer cómo termina definitivamente la operación de Rodri y, a partir de ahí, volver a la carga, y es que como apunta Fabrizio en su última actualización de la situación de mercado, la dirección deportiva citizen está en contacto permanente con los agentes del jugador en los últimos días.

El escenario, por tanto, no ha cambiado en el fondo, pero si en la forma. El City sigue queriendo a Enzo, pero ya no tiene delante el mismo Chelsea que el viernes le ofrecía una puerta de salida con condiciones perfectamente definidas como si de una cláusula de rescisión se tratara. Ahora deberá decidir cuánto está dispuesto a pagar para abrir las puertas de Stamford Bridge para concretar el fichaje del argentino.