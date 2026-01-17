Manchester City y Dortmund aprietan por Dro mientras el PSG espera paciente

El futuro de Dro aún es incierto. Tanto el jugador como su entorno, familiar y agente futbolístico, aseguran que no está decidido dónde jugará en las próximas semanas más allá del FC Barcelona. Las propuestas que manejan sobre la mesa son múltiples, unas firmes y concretas y otras en modo promesa que deberían concretarse de forma casi inmediata. Lo que sí es evidente es que la lista de pretendientes en disposición de pagar los 6 millones de euros estipulados en su cláusula de rescisión es casi interminable.

Muchos son los pretendientes que sueñan con incorporar a Dro en sus filas, pero la realidad apunta a que el futuro del centrocampista aún azulgrana solo pasa por dar el salto a una Liga de primer nivel y a un equipo en el que la apuesta por la gente joven esté a la orden del día.

Primeras ofertas

Manchester City y Borussia Dortmund habrían sido los primeros en moverse desde hace algunas semanas y trasladar una oferta concreta en el caso de que finalmente Dro decidiera rechazar cualquier tipo de renovación a la hora de cumplir los 18 años y salir al mercado con el pago de la cláusula de rescisión de 6 millones de euros.

La rapidez de ambos clubes no debe extrañar a nadie. Tanto el City como el Dortmund no es la primera vez que se han reforzado firmando a jóvenes promesas de la cantera azulgrana. Técnicos de ambos clubes controlan de primera mano a los valores de La Masia y detectan con celeridad a todos aquellos que en un momento concreto pueden plantearse abandonar su carrera en el Barça en busca de un impulso más allá del Camp Nou.

Pep estaría encantado de recibir a Dro en el City / Dave Thompson / AP

La evolución del mundo del fútbol ha llevado a consolidar a un buen puñado de corporaciones y multinacionales con liquidez suficiente para apostar por todo tipo de jóvenes promesas. Es el caso de Red Bull, quien desde hace meses apunta de forma reiterada a la cantera del Barça en un intento por captar todo tipo de talento. No deja escapar cualquier posibilidad de pujar siempre que algún futbolista destacado se plantee dar el salto a Europa.

El caso del PSG

El tercer gran nombre, y quien para muchos es el gran favorito para hacerse con los servicios de Dro, no es otro que el PSG. Después que SPORT adelantara la decisión de Dro de abandonar la disciplina de Barça y que confirmara que el propio jugador ya lo había comunicado a sus compañeros en el vestuario y al cuerpo técnico, trascendieron algunas informaciones apuntando el futuro en dirección a la capital parisina.

En este sentido es cierto que el propio Dro informó a algunos de sus compañeros que tenía la opción de jugar en el PSG. Durante la jornada de ayer, el entorno del futbolista reiteró que no existía ninguna oferta procedente del conjunto de Luis Enrique. Otra cuestión bien diferente es que la escuadra francesa sí haya advertido previamente que si Dro pone el punto y final y quiere buscar nuevos retos lejos de la liga española, las puertas del PSG puedan abrirse de par en par.

Luis Enrique podría ser el nuevo técnico de Dro / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Además de estos grandes transatlánticos también existen otros clubes que han preguntado si Dro estaría en disposición de negociar su traspaso y que no habría mayor problema en depositar la asequible cláusula de rescisión de 6 millones de euros.

Decisión urgente

La familia de Pedro Fernández Sarmiento, Dro, vivirá un fin de semana intenso. Todo el mundo es consciente que la situación actual no favorece a nadie y es preciso encontrar una salida más o menos pactada de forma urgente.

Ayer ya informábamos que Flick había encajado muy mal el adiós de Dro e incluso había advertido que las puertas de las instalaciones del Barça quedaban cerradas para el futbolista. En las próximas horas está previsto que se celebren nuevas reuniones para escuchar las últimas propuestas del mercado que se han sumado y decidir cuál es el mejor destino para el joven jugador. A partir de ahí los trámites administrativos son muy simples: abonar la cláusula de la rescisión, quedar formalmente liberado y negociar su nuevo destino.

No está claro si Dro jugará en la Premier, la Bundesliga o la Ligue1, pero sí parece muy complicado que el Barça y la joven promesa puedan reconducir la situación. En la jornada de ayer, tanto desde el club como desde el entorno del jugador, se insistió en la necesidad de dejar una puerta abierta a un posible contacto de última hora capaz de reconducir las negociaciones. En estos momentos todo apunta a que la situación es irreversible. Dro ya no ve claro seguir su evolución en el Barça y ha pedido salir.