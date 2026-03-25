Malos tiempos para los cedidos del Barça

Cuando el FC Barcelona cede a un futbolista, el objetivo es claro: sumar en otro equipo los minutos que, por diferentes circunstancias, no encontraron como azulgranas. El problema viene cuando, también por múltiples condicionantes, esto no sucede. Son 5 los futbolistas cedidos: Ansu Fati (Mónaco), Iñaki Peña y Héctor Fort (Elche), Ander Astralaga (Granada) y Áron Yaakobishvili (Andorra). Y a día de hoy, ninguno de ellos es titular.

¡Así ha sido el gol de vaselina de Ansu Fati que se ha cargado al líder de la Ligue 1! / X

Ansu y la 'montaña rusa' del Mónaco

Con Ansu Fati, de 23 años, el préstamo vino acompañado de la renovación del delantero con el Barça hasta 2028. Tras una pasada temporada con Hansi Flick en la que apenas tuvo protagonismo, el de Guinea-Bisáu se ha topado en el con varios contratiempos, entre ellos, una lesión muscular o un cambio de entrenador.

En todo 2026, Ansu solo ha sido titular en 3 partidos de 13 que ha estado disponible. Uno de ellos fue en el Santiago Bernabéu, donde el Mónaco encajó un contundente 6-1. Su último gol (ha marcado 9 en 23 partidos) data del 21 de febrero, cuando marcó el tanto de la victoria (2-3) en Lens.

Dituro le gana la partida a Iñaki

El Barça utilizó con Iñaki Peña la misma fórmula y el alicantino, de 27 años, renovó hasta 2029 antes de recalar en el Elche Todo apuntaba a que jugar al lado de su casa, con Eder Sarabia de entrenador revalorizaría a Iñaki tras un anterior año convulso con Hansi Flick.

Iñaki Peña, en una intervención en el área / DANI BARBEITO

Las cosas empezaron muy bien, como titular indiscutible a partir de la quinta jornada y quitándole el puesto al experimentado Matías Dituro (38 años). Pero de la noche a la mañana, su situación dio un vuelco radical. El Elche pasó de ser la revelación a ponerse en serios problemas y después de tres derrotas consecutivas, Sarabia optó por el cambio en la portería. Iñaki Peña ya encadena seis partidos consecutivos sin jugar.

El golazo de Héctor Fort y un carísimo precio a pagar

Al conjunto ilicitano también fue a parar Héctor Fort. El joven lateral, de 19 años, necesitaba un cambio de aires tras apenas contar para Hansi Flick. Sus inicios en el Martínez Valero fueron muy complicados, con pocos minutos, pero todo empezó a cambiar cuando Sarabia le ubicó de carrilero diestro. Buen partido en el Bernabéu, doblete de asistencias contra el Girona, gol de la victoria para el pase copero en la prórroga en Quintanar del Rey... hasta que llegó el partido del Rayo.

Elche - Rayo Vallecano | El gol de Héctor Fort / LALIGA

Pasó de marcar su primer gol en LaLiga, en un fantástico remate, a sufrir una luxación en el hombro cuando se disponía a celebrarlo y se interpuso en su camino Mendy. La buena noticia es que se acerca su regreso tras recuperarse en Barcelona.

Astralaga se topa con Zidane y una lesión

El meta formado en Lezama se fue al Granada para acumular experiencia. A mitades de noviembre, Astralaga le quitó el sitio a Zidane, pero Pacheta se lo volvió a dar a Luca ya entrado el mes de enero. Ander es, actualmente, baja por lesión, por lo que no puede aprovechar que el hijo de 'Zizou' está con la selección de Argelia.

Yaakobishvili, portero del Andorra / FCA

Áron paga los 'platos rotos' en Andorra

El último caso es el de Áron Yaakobishvili, cedido al Andorra tras renovar previamente con el Barça hasta 2028. Posiblemente, es el caso más sorprendente, pues lo estaba jugando casi todo hasta una serie de 3 derrotas consecutivas que llevaron al técnico, Carlos Manso, al relevo por Jesús Owono, a préstamo por el Alavés. Áron, que acumula cinco suplencias seguidas, está ahora concentrado con la selección sub-21 de Hungría.