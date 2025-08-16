En directo
FC BARCELONA
Mallorca - Barcelona, hoy en directo: alineaciones y última hora, en vivo
Sigue el minuto a minuto del debut liguero del Mallorca - Barça en Son Moix de la Jornada 1 de LaLiga
PABLO Y 10 MÁS EN EL MALLORCA
Pablo Torre sale de inicio en un XI de Jagoba Arrasate con el cántabro, Muriqi, Asano y Darder como bazas ofensivas.
ERIC GANA LA PRIMERA PARTIDA A KOUNDÉ
Cosas interesantes del XI de Flick. Fermín por delante de Dani Olmo. Y Eric Garcia pasando por delante de Jules Koundé. Se confirma lo del Gamper. Tendrá que emplearse a fondo el galo (recién renovado) para ser titular. Primer 'aviso' de Hansi del curso. Olmo, que no participó ante el Como, sale desde el banco.
¡El once del Barça!
Recién salida del horno la alineación del FC Barcelona. Estos son los once futbolistas escogidos por Hansi Flick: Joan Garcia; Eric Garcia, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha.
Estreno fallido: el 'problema' del Barça en Mallorca
El Barça debutará en la Liga 2025/26 con una equipación que no pertenece a ninguna de las tres nuevas, dos de ellas ya presentadas este verano. No será ni la clásica azulgrana –una decisión habitual frente a un rival como el Mallorca que viste justamente de rojo y puede confundirse sobre todo por televisión con el difuminado azulgrana–, ni la segunda de la temporada, la “Mamba Mentality” inspirada en Kobe Bryant, cuyo dorado combinado con pantalón y medias negras coincide demasiado con la indumentaria local en lo que se refiere a la parte inferior de la equipación.
Joan Garcia será titular
El Barça avanza que Joan Garcia debutará oficialmente este sábado. Inscrito in extremis, el portero de Sallent será el encargado de defender el arco blaugrana en Son Moix. El once, a punto de salir del horno.
El Barça ya está en Son Moix
La expedición blaugrana ya está en el escenario del encuentro correspondiente a la jornada 1 de Liga. Los de Flick quieren regresar a Barcelona con los tres puntos.
Mensaje de capitán de Ter Stegen
También ha través de las redes sociales, el capitán Marc-André ter Stegen ha animado al vestuario blaugrana con una frase motivadora: "Vamos equipo", ha escrito el portero alemán con un gesto de fuerza para el equipo. Ter Stegen no está inscrito al estar de baja, al menos para los próximo cuatro meses, pero con este mensaje ha querido dejar clara su implicación.
De hecho, el alemán se ha mostrado agradecido por el apoyo que le mostraron sus compañeros tanto internamente como públicamente en sus momentos más duros de la crisis con el Barça.
Lamine, con ganas de "fiesta"
La estrella azulgrana ha utilizado sus redes sociales para mostrar las ganas que tiene de que empiece la competición oficial. "Ahora sí, que empiece la fiesta", ha escrito el mago de Rocafonda en Instagram.
Arranca el campeón
¡Muy buenos días! Bienvenidos al minuto a minuto del estreno del FC Barcelona 2.0 de Hansi Flick en LaLiga EA Sports. Después de completar la pretemporada con buenas sensaciones, llega la hora de la verdad. El camino culé en la competición doméstica arranca en Son Moix.
