Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

FC BARCELONA

Mallorca - Barcelona, hoy en directo: alineaciones y última hora, en vivo

Sigue el minuto a minuto del debut liguero del Mallorca - Barça en Son Moix de la Jornada 1 de LaLiga

Pablo Torre, durante el partido amistoso ante el Hamburgo.

Pablo Torre, durante el partido amistoso ante el Hamburgo. / RCDM

Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

Actualizar

TEMAS