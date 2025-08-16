Mallorca - Barcelona, hoy en directo: alineaciones y última hora, en vivo

Mensaje de capitán de Ter Stegen

También ha través de las redes sociales, el capitán Marc-André ter Stegen ha animado al vestuario blaugrana con una frase motivadora: "Vamos equipo", ha escrito el portero alemán con un gesto de fuerza para el equipo. Ter Stegen no está inscrito al estar de baja, al menos para los próximo cuatro meses, pero con este mensaje ha querido dejar clara su implicación.

De hecho, el alemán se ha mostrado agradecido por el apoyo que le mostraron sus compañeros tanto internamente como públicamente en sus momentos más duros de la crisis con el Barça.