Mallorca - Barça: horario y dónde ver el partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports 2025/26

El FC Barcelona inicia este sábado 16 de agosto su defensa por el título de Liga y la carrera por conseguir el 29º campeonato doméstico de su historia. Después del espectacular desempeño en curso pasado y tras una pretemporada redonda, las expectativas de los culers están por las nubes: los azulgranas aspiran a ganarlo todo. El primer rival del Barça de Hansi Flick 2.0 en partido oficial será el Mallorca de Iagoba Arrasate.

Tanto en la gira asiática como en el Trofeu Joan Gamper, los jugadores del cuadro catalán demostraron que el verano no parecía haber pasado para ellos. El Barça sigue funcionando como una máquina perfectamente engrasada del mismo modo que la temporada pasada. En los cuatro encuentros previos al debut en LaLiga, el equipo de Hansi Flick ha anotado 20 goles.

Aunque el Vissel Kobe, el FC Seoul y el Daegu FC fueron rivales de menor nivel, el Barcelona no quitó el pie del acelerador y goleó partido tras partido. En el Gamper del pasado domingo, los culer ya se veían las caras ante un contrincante de mayor categoría, el Como 1907. Pese a ello, los azulgranas le endosaron cinco goles, que pudieron ser más.

En este escenario más que plácido, el Barça se estrenará en LaLiga 2025/26 con una cierta ventaja respecto a sus rivales directos. Tanto Real Madrid como Atlético han tenido menos días para descansar y para preparar la pretemporada. Ahora bien, ambos clubes se han reforzado gastándose grandes sumas de dinero en fichajes, algo que no se ha dado en Barcelona.

Precisamente el encuentro ante el Mallorca será la oportunidad para ver a las nuevas incorporaciones del Barça en partido oficial. Joan Garcia partirá como titular después de ser inscrito gracias a la lesión de Ter Stegen y Rashford también podría ser protagonista debido a la ausencia de Lewandowski.

Por su parte, el conjunto balear llega después de una pretemporada en la que ha ganado a cuatro de sus seis rivales y solo ha cosechado una derrota, ante el Lyon (4-0). No obstante, hay algo de lío en el Mallorca, pues el técnico bermellón ha decidido apartar a Dominik Greif, Cyle Larin y Pablo Maffeo hasta que resuelvan su futuro. De todos modos, uno de los grandes alicientes será ver a Pablo Torre enfrentándose al Barça con la camiseta del Mallorca.

HORARIO DEL MALLORCA - BARÇA

El partido entre el RCD Mallorca y el FC Barcelona, corresponsiente a la jornada 1 de LaLiga EA Sports 2025/26 se disputará este sábado 16 de agosto a las 19.30 horas en Son Moix. Cabe recordar que este será el primero de los tres encuentros que el Barça jugará como local en el inicio de la competición, ya que solicitó esta medida a la patronal para seguir avanzando en las obras y en la puesta a punto del Spotify Camp Nou.

DÓNDE VER EL MALLORCA - BARÇA

El estreno del Barça en LaLiga EA Sports podrá verse en directo en España a través de Movistar LaLiga TV, disponible con la contratación de los operadores de televisión de Movistar y Orange.

Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.