Mallorca - Barça: alineaciones probables del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports

El FC Barcelona da este sábado 16 de agosto el pistoletazo de salida de la temporada 2025/26. Este será el segundo curso de Hansi Flick, en el que los azulgranas aspiran a igualar o incluso mejorar los resultados de la campaña anterior. El primer encuentro en la defensa del título de LaLiga EA Sports será ante el Mallorca en el estadio de Son Moix.

La pretemporada del conjunto catalán ha sido prácticamente impecable. Los jugadores del Barça tuvieron más de un mes de descanso y han podido preparar el curso venidero con cuatro amistosos ante Vissel Kobe, Seoul, Daegu y Como. En ellos, los de Flick han anotado cinco tantos, demostrando así que no han perdido el olfato goleador que le caracterizó en año pasado.

El estreno en LaLiga será la oportunidad para ver el debut de los fichajes en partido oficial, a la espera de que se resuelvan las inscripciones de todos ellos. Joan Garcia será fijo en la portería, mientras que Rashford pugna por un puesto con Ferran Torres, siempre que se certifique su registro en la web de LaLiga.

De hecho, se esperan pocas sorpresas en el once de Hansi Flick respecto a la alineación del pasado domingo en el Gamper. En el último entrenamiento previo, el técnico alemán probó con Eric Garcia en el lateral zurdo. El rendimeinto del de Martorell en la pretemporada ha sido más que notable, por lo que ya fue titular ante el Como. En la línea defensiva estarán también Balde, Cubarsí y Araujo.

El centro del campo parece muy perfilado con el trío De Jong, Pedri y Fermín. El onubense ocupará la media punta después de su gran actuación ante el Como, además no se arriesgará con Dani Olmo, que padeció molestias musculares la semana pasada, aunque ya está totalmente recuperado. La incógnita está en la entrada de Gavi, cuyo desempeño en la gira asiática estuvo a la altura de su mejor nivel. Sin embargo, Frenkie parece difícilmente sustituible.

No hay ninguna duda de que Lamine Yamal y Raphinha saldrán de inicio en la línea de ataque. No obstante, Flick deberá decidir quien ocupará el puesto de Lewandowski, que será baja. Rashford fue titular en el Gamper y demostró la buena sintonía con sus compañeros, pero el técnico alemán tiene plena confianza en el de Foios. Así, la entrada del valenciano sería la única novedad respecto al once del pasado domindo en el Gamper.

El reencuentro con Pablo Torre

Pablo Torre será la principal novedad en el once del conjunto bermellón respecto a la última temporada. Así, exjugador azulgrana se reencontrará con sus antiguos compañeros un mes después de cerrar su salida. El Mallorca afronta el partido con la posible baja de Samu Costa, que sufrió una contusión en su rodilla derecha y que tiene ofertas para salir. A la espera de resolver su futuro también están Daniel Luna, Greif, Larin y Maffeo, que han sido apartados por Iagoba Arrasate.

ALINEACIONES PROBABLES DEL MALLORCA - BARÇA

RCD Mallorca: Leo Román; Morey, Raíllo, Valjent, Mojica; Mascarell, Morlanes, Darder; Asano, Pablo Torre y Muriqi.

FC Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.