Malestar en can Barça por el silencio de Fermín

El Barça vive con una mezcla de calma tensa y malestar el silencio de Fermín López. Cuando faltan poco más de doce horas para que se cierre este lunes el mercado de fichajes de verano de la temporada 2025/26, el centrocampista internacional se quedó en Madrid tras el partido frente al Rayo Vallecano para incorporarse a la concentración de la selección española que este lunes arranca la preparación de los partidos de la fase mundialista contra Bulgaria (4 de septiembre) y Turquía (9 de septiembre).

La noticia del interés del Chelsea en fichar a Fermín a mediados de la pasada semana cayó como una bomba en el Barça, desde los despachos al vestuario. Enzo Maresca aseguró al futbolista onubense que puede ser un futbolista importante en Stamford Bridge y los responsables del club inglés le plantearon un más que suculento contrato. El Barça quedó a la espera de la oferta por escrito.

El centrocampista azulgrana ha estado dándole vueltas en los últimos días si aceptaba el reto de la Premier League en un Chelsea que sigue rastreando el mercado este lunes, o bien sigue apostando por consolidarse en el club de su vida.

Hansi Flick ha hablado con él durante estos días y en todo momento le ha dejado claro que es un jugador importante para él y dentro del vestuario su entorno de confianza le animan a seguir con ellos para lograr el sueño de levantar la sexta Champions para el club.

"Show me the money"

Por su parte, la dirección deportiva blaugrana planteó con claridad su postura. La propuesta que le ha hecho llegar el Chelsea no es suficiente (unos 58 millones de euros) y no están dispuestos a hacer movimiento alguno a no ser que los londinenses pongan sobre la mesa 90 millones de euros... o bien Fermín exprese abiertamente su deseo de dejar el Spotify Camp Nou.

Deco indicó a los representantes del futbolista un periodo de reflexión de 48 horas que ya había caducado el domingo, cuando el Barça afrontó el complicado partido en Vallecas frente al Rayo, para poder zanjar de una vez por todas el caso; en un sentido u otro.

La tensión existente en la expedición azulgrana era evidente y la crispación de Hansi Flick quedó clara en su rostro y sus gestos durante toda la noche y certificada con sus duras declaraciones al final del encuentro.

Su mensaje no iba dirigido exclusivamente a Fermín, por supuesto; pero el técnico alemán englobaba la falta de resolución de su caso como uno de los ingredientes que desestabilizan a la plantilla y la distraen del foco deportivo.

Espera tensa en can Barça

Y en esas están en can Barça, a la espera de que Fermín anuncie su decisión definitiva. Con contrato en vigor hasta junio de 2029, a sus 22 años es consciente de que tiene un gran cartel en la Premier League, pues además del Chelsea otros equipos de la Premier League como Newcastle o Aston Villa se han interesado por su situación.

Tras una temporada 2024/25 de consolidación en la primera plantilla de la mano de Hansi Flick (8 goles y 10 asistencias en 46 apariciones en la conquista del triplete de Liga, Copa y Supercopa de España) Fermín debe decidir en las próximas horas si quiere competir con Dani Olmo, Gavi, Rashford o Raphinha por un puesto en el once inicial y apuesta por la aventura de la Premier. O, si ya lo tiene decidido, anunciarlo ya para que baje el malestar en Barcelona.