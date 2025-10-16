Malestar en el Barça con la lesión de Lewandowski

El Barça vive inmerso en una plaga de lesiones. Hansi Flick está perdiendo a gran parte importante de su equipo de cara al clásico del próximo 26 de octubre. El último en caer fue Robert Lewandowski tras volver lesionado del parón de selecciones con Polonia.

El delantero notó unas molestias en el bíceps femoral de su pierna izquierda en la primera parte del Polonia - Lituania. Lewandowski jugó ese día los 90 minutos del encuentro y tras hacerse pruebas los médicos vieron que se había roto muscularmente, algo que le provocará tres y cuatro semanas de bajas.

Esta nueva lesión ha provocado un malestar en el vestuario y en el club azulgrana con el jugador, según informó el periodista Xavi Hernández en el programa Barça Reservat de Catalunya Ràdio. En el Barça ven al jugador como una pieza importante y que aporta mucho dentro del campo a pesar de sus 38 años; además, es un futbolista que cuesta mucho dinero y no entienden por qué jugó todo el encuentro sabiendo cómo está la enfermería del Barça.

El portero de Lituania, Tomas Svedkauskas no consigue detener el cabezazo de Robert Lewandowski / AP Photo/Mindaugas Kulbis

El partido ante Lituania era importante en términos de clasificación para el Mundial, pero el rival era bastante asequible. Los locales solo tienen tres puntos y no habían ganado ningún encuentro, mientras que Polonia llegaba con 10. Al descanso, momento donde Lewandowski ya se había hecho daño, los polacos iban por delante sin apenas peligro rival, pero el azulgrana siguió jugando. Marcó el segundo, pero terminó lesionado. Algo que dentro del club se considera como "imprudente", según Catalunya Ràdio.

De hecho, se vieron imágenes del futbolista saliendo del vestuario con un vendaje en su pierna tras haber notado un pinchazo, pero continuo jugando igualmente.

Lewandowski sabe que esta temporada le costará mucho por sus problemas de espalda que lleva arrastrando desde la temporada pasada. De esos dolores se pueden derivar otras lesiones musculares, como precisamente la que tiene actualmente. Algo que le pasó a finales de la temporada pasada cuando se perdió el tramo decisivo del curso: la final de Copa, el clásico, y llegó muy tocado a la vuelta en San Siro.

En Catalunya Ràdio opinaron que el malestar de dentro del club viene por un tema acumulativo. Antes de Lewandowski, el Barça perdió a Olmo, Joan Garcia, Raphinha... muchas lesiones que están complicando el inicio de temporada culé y que han creado cierto 'runrún'.