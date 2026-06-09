Malestar en el Barça por Araujo: Bielsa lo forzó hasta casi romperlo

Polémica con la lesión de Ronald Araujo con Uruguay. En el Barça hay malestar por el esperpento que se ha vivido con el central uruguayo, quien viajó de urgencia hasta España para tratarse y recuperarse de una dolencia que se produjo al forzar demasiado en los entrenamientos con su selección. 'Sport890' explica que el central blaugrana llegó a la concentración con un edema en el gemelo y que el Barça advirtió a los responsables de la selección que en la primera semana debía trabajar al margen para no correr riesgo. Marcelo Bielsa y sus ayudantes pasaron de las indicaciones y le forzaron a ejercitarse en doble sesión como el resto de los compañeros, lo que le produjo una minirotura muscular, que no fue a más porque el jugador decidió parar.

Araujo llegó con unas indicaciones claras que no fueron escuchadas por el cuerpo técnico de su selección y se puso en serio riesgo su participación en el Mundial. Y no solo eso. Como el jugador ya no se fiaba, decidió viajar a España para tratarse con sus especialistas de confianza, que le confirmaron el diagnóstico y le dejaron un plan de trabajo para que pudiera regresar a los terrenos de juegom con el máximo de garantías.

En principio, Araujo debía reincorporarse hoy a la concentración de Uruguay en su país y viajar hasta Playa del Carmen con el resto de la selección con el objetivo de preparar el debut del próximo martes ante Arabia Saudí. Lo más probable es que el central no pueda participar en este encuentro para no poner en riesgo el Mundial.

El Barça ha estado plenamente informado de todo lo que está sucediendo alrededor de Araujo y no entienden porque no se siguió el protocolo pactado por ambas partes y que iba en beneficio del futbolista. El hermano de Ronald también ha expresado su malestar públicamente al considerar que se jugó con la salud del central. Este plantemaniento es el mismo que se ha llevado a cabo con Lamine Yamal y la selección española y el canterano blaugrana está cumpliendo escrupulosamente los plazos de recuperación. No se le forzará para nada.

Araujo ya sufrió en el pasado un percance importante con Uruguay. En julio del 2024, el central se lesionó de forma grave en el muslo derecho y tuvo que ser operado, por lo que se pasó más de cuatro meses de baja, un contratiempo que padeció el club blaugrana en un verano en el que el urguayo tuvo ofertas para salir traspasado. Araujo se ha perdido 17 partidos con lesión con la selección uruguaya desde que comenzó a entrar en las convocatorias.