Maldini, sin tapujos sobre el desenlace del Barça - Atlético: "No han estado bien"

El FC Barcelona murió en la orilla ante el Atlético de Madrid y cae eliminado de la Copa del Rey. El conjunto de Hansi Flick lo intentó hasta el final, consiguiendo anotar tres tantos, pero el decisivo nunca llegó en el Spotify Camp Nou. La afición se volcó con el equipo, pero finalmente no estarán en La Cartuja. El Atlético ya espera rival, que saldrá del encuentro entre la Real Sociedad y el Athletic Club.

Como ya es habitual, Julio Maldonado, conocido popularmente como Maldini, ofreció su análisis sobre la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, tras la retransmisión en Movistar+.

En primer lugar, el comentarista de Movistar+ quiso dejar claro que "el partido ha sido épico". El conjunto de Flick solo le faltó la guinda para conseguir la remontada, aunque se vació: "Ha generado mucho peligro". Por otro lado, recordó que "le ha hecho tres goles al Atlético de Madrid", algo que no es nada fácil.

No dudó en decir que el conjunto azulgrana ha tenido entre las cuerdas al Atlético de Madrid: "El equipo del Cholo Simeone ha sufrido muchísimo". Aparte, analizó que los futbolistas colchoneros "no han estado bien".

Diego Simeone, durante el partido contra el Barça / Archivo

Una de las claves para el equipo visitante en la eliminatoria era presionar la salida del balón del Barça, algo que no lograron hacer en ningún momento del encuentro: "No han amenazado en la salida, como lo podrían haber hecho".

El analista de Movistar+ señaló que el Barça lo tenía realmente complicado por el partido de ida, donde perdió por 4-0. Sin embargo, Maldini compartió que "el Barça ha estado cerca, pero era francamente difícil".

Por último, en la retransmisión de Movistar+, el comentarista manifestó que "hay que aplaudir a los dos equipos, especialmente al Barça por el esfuerzo que ha hecho".

Noticias relacionadas

Estas fueron las declaraciones de Maldini al finalizar el partido, pero también analizará el encuentro profundamente en su cuenta de YouTube.