Maldini, tajante tras el Atlético-Barça de la Copa del Rey: "Por mil veces que lo veo, yo no veo fuera de juego"

El FC Barcelona sufrió una durísima derrota en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. El 4-0 en el Metropolitano, en la ida de las semifinales, dejó una noche histórica para el conjunto rojiblanco y una imagen muy preocupante para el equipo azulgrana. Maldini vivió el encuentro desde el estadio y lo definió como "un partido para la historia del Atlético de Madrid".

En la previa, el analista destacó la importancia del encuentro y el nivel de ambos equipos: "Partidazo de ida de semifinales de Copa entre el Atlético de Madrid y el Barça". Y, aunque reconocía que el Barça llegaba en buen momento, señaló que estaba condicionado por las bajas de Pedri, Rashford y Raphinha, mientras que el Atlético no contaba con Barrios.

Tras el pitido final, su valoración fue contundente: "4-0 para el Atlético de Madrid ante el Barça, un resultado obviamente inesperado pero no desde luego no merecido porque el Atlético de Madrid ha hecho una primera parte memorable". De hecho, lanzó una reflexión: "Voy a decir una cosa que puede sonar un poquito extraña, es que el 4-0 al descanso me parecía corto".

Uno de los grandes protagonistas del partido fue Antoine Griezmann, y Maldini no dudó en remarcarlo: "Ha hecho un primer tiempo fabuloso, fabuloso es poco, absolutamente descomunal. Es un jugador tan inteligente que en un partido como el de hoy lo ha entendido perfectamente. La hora que ha hecho hoy ha sido memorable".

El analista también destacó el trabajo colectivo del equipo, la presión alta, la verticalidad y la contundencia que mostraron en todo momento. Además, mencionó la importancia de jugadores como Giuliano y Julián Álvarez, así como el aporte de Marcos Llorente en el doble pivote: "Ha sido una sinfonía casi perfecta del Atlético de Madrid, sin balón y con balón".

En cuanto al conjunto azulgrana, reconoció que intentó reaccionar en la segunda parte y que el gol anulado generó dudas: "Por mil veces que lo veo yo no veo fuera de juego, pero hay que creer lógicamente al VAR". Aun así, insistió en que el Atlético fue muy superior, especialmente en un primer tiempo que calificó de "descomunal".

Pese al 4-0, Maldini no da por cerrada la eliminatoria: "¿Está la eliminatoria decidida? Evidentemente no". Argumentó que el Barça "tiene tanto talento en los últimos metros" que la vuelta no será sencilla para el Atlético. Sin embargo, dejó una conclusión clara: "Pase lo que pase en la vuelta, es un partido para el recuerdo de los atléticos".