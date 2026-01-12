Maldini se sincera tras la Supercopa: "El Barça es el mejor equipo de España, no tengo ninguna duda"

El FC Barcelona levantó el primer título del año tras vencer al Real Madrid por 3-2 en la final de la Supercopa de España. El conjunto azulgrana logró imponerse a su rival, aunque los 'merengues' mostraron su capacidad de competir pese a las dificultades del encuentro.

Así lo destacó Maldini en su canal 'Mundo Maldini', quien subrayó la buena actuación del club blanco pesar de la derrota: "El Barça es justo campeón, ha llevado el peso del juego, pero el Real Madrid ha competido muy bien".

Según el periodista, Xabi Alonso salió reforzado de la final gracias a sus ajustes tácticos, especialmente al cambio de dibujo y la inclusión de Tchouameni como central, que permitió al equipo blanco emparejar el partido y minimizar el juego del Barça durante buena parte de la primera mitad.

El analista destacó que los primeros 20-25 minutos fueron favorables al Real Madrid, sorprendiendo al Barça, que tardó en encontrar espacios para generar peligro. Tras la pausa de hidratación, el equipo azulgrana aceleró la circulación de balón y abrió el marcador con un gol de Raphinha, autor de un partido descomunal: "Raphinha ha aparecido por todas las zonas de tres cuartos y ha sido decisivo en los goles del Barça".

Maldini también elogió a Vinicius en el Real Madrid, autor de un golazo que empató momentáneamente el encuentro: "Vinicius hizo un partidazo, su gol es de crack".

Sin embargo, el equipo blanco no logró mantener la presión ni controlar la posesión, lo que permitió al Barça volver a tomar el control y marcar el gol definitivo. Sobre el segundo tanto de Raphinha, Maldini explicó que, aunque contó con algo de suerte por un rebote en Huijsen, fue merecido por su constante participación en ataque.

Maldini destacó la efectividad histórica de Hansi Flick en finales, recordando que el técnico alemán ha ganado todos los encuentros decisivos que ha dirigido, tanto con el Bayern de Múnich como con el Barcelona.

"El Barça vuelve a ser campeón de la Supercopa. Es el mejor equipo de España, yo no tengo ninguna duda. No sé que va a pasar en La Liga, pero hoy ha vuelto a demostrar que al final se las ha apañado para generar peligro y para ganar el partido", concluyó el analista.