Maldini sigue teniendo dudas con el Barça y apunta al partido contra el Brujas

El FC Barcelona quiere despejar todas las dudas que han surgido en los últimos meses, y la mejor solución es hacer un gran partido ante el Brujas en la Champions League. El equipo de Flick no puede volver a fallar, en un partido que no será nada sencillo, ya que el equipo local aprieta mucho en el Jan Breydel.

Una de las personas que quiso analizar cómo será el encuentro entre ambos equipos fue Julio Maldonado, más conocido como Maldini, quien publicó un video en YouTube para comentar cómo llegan los dos conjuntos al duelo de esta noche, especialmente el Barça de Hansi Flick.

El analista de Movistar+ comentó que el Barça "viene de ganar al Elche", pero "con algunos problemas", en un encuentro que fue de ida y vuelta, donde ambos equipos tuvieron muchos espacios. Sin embargo, los culés no perdonaron y acabaron resolviendo el partido.

Dos de los jugadores que más destacaron contra el equipo de Eder Sarabia fueron Lamine Yamal y Rashford, según Maldini. "Hay cierta mejoría", apuntó.

Las bajas de Pedri y Raphinha son muy sensibles, aunque, para él, es el momento de Frenkie de Jong y Casadó. Ambos jugadores deben dar un paso adelante y llevar al Barça en volandas al triunfo.

"Tiene jugadores como para aspirar a mantener, por lo menos, la distancia en liga con el Real Madrid y ganar sus partidos en Champions para no pasar apuros hasta recuperar a los principales jugadores", comentó en YouTube.

Sobre el Brujas, Maldini no dudó en decir que no están pasando su mejor momento, a pesar de perder por la mínima ante el Liverpool en Champions League. Además, el equipo de Nicky Hayen se encuentra en segunda posición en la liga belga.

El comentarista de Movistar+ expuso que "hay que dar muy favorito al Barça, obviamente". Por esta razón, la predicción de Maldini es la siguiente para el encuentro: 15% al Brujas, 20% al empate y 65% a la victoria del Barça.