Maldini sentencia el Atlético-Barça y señala a un titular clave: "Tiene que jugar sí o sí"

El FC Barcelona afronta prácticamente una final en el Riyadh Air Metropolitano tras el 0-2 encajado en la ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid. El conjunto azulgrana está obligado a remontar si quiere pasar a semifinales.

Maldini dejó claro que el encuentro es un "reto tremendo" para ambos equipos: "Para el Barça remontar ese 0-2 y para el Atlético volver a unas semifinales de Champions diez años después". Un duelo marcado, además, por el ambiente del Metropolitano y la presión del resultado.

El analista cree que el Atlético de Madrid sufrirá por el planteamiento ofensivo de Hansi Flick, aunque advierte también del desgaste físico azulgrana: "El Barça va a ir arriba con todo. Va a ser un desgaste físico tremendo".

Sobre el plan del Barcelona, tiene claro que el equipo debe asumir un riesgo extremo: "Tiene que ir a tumba abierta porque tiene la eliminatoria medio perdida. El Barça tiene que remontar el partido con mucho riesgo y creo que lo tiene que hacer con el juego en los extremos (...) Tiene que ser ancho para ser profundo, y yo creo que los extremos pueden marcar mucho la diferencia en este partido".

El periodista detalló un planteamiento claramente ofensivo: "Tiene que jugar casi con cuatro delanteros o con tres delanteros y medio", con De Jong como referencia en el centro del campo y jugadores como Pedri, Dani Olmo o Fermín apareciendo por dentro para acelerar el ataque, además del papel clave de los laterales.

Maldini advierte de posibles puntos débiles en defensa, especialmente con Eric García: "Es el jugador que más duelos defensivos pierde en su propio tercio de campo". En cambio, destaca a Cancelo como pieza clave en ataque: "Tiene que jugar sí o sí porque es el futbolista que más centros mete con diferencia".

El analista perfila un once muy ofensivo con De Jong y Pedri en el centro del campo, Fermín como pieza importante entre líneas y Lamine Yamal y Rashford en bandas, con Lewandowski como opción más probable en punta.

En cuanto al Atlético, advierte que su principal arma será atacar la espalda de la defensa azulgrana. "Si el Atlético sale de la primera presión del Barça, con la defensa tan arriba, puede hacer mucho daño", especialmente con balones largos y transiciones rápidas.

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Maldini fue contundente con las opciones de clasificación a semifinales: "Le doy al Atlético un 80% de opciones de pasar y al Barça un 20%. Creo que es bastante razonable pensar que de 10 eliminatorias, el Barça pasaría dos. Yo creo que no estoy exagerando con las opciones con el que es el mejor equipo de España".