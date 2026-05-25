Maldini se rinde ante Gavi: "Hay gente que desprecia el fútbol de selecciones"

Con la Liga ya finalizada, la mente de la mayoría de los aficionados está puesta en el Mundial, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. España es una de las selecciones favoritas para alzarse con el título, especialmente tras haber ganado la Eurocopa en 2024.

Esta mañana, Luis de la Fuente ha anunciado los 26 jugadores que defenderán la camiseta de la selección española y lucharán por volver a conquistar el Mundial. El seleccionador tenía varios frentes abiertos, pero finalmente ha decidido apostar por los suyos.

Tres de las grandes sorpresas de la convocatoria han sido la presencia tres futbolistas del Barça. Joan Garcia irá al Mundial, aunque, a priori, Unai Simón será el portero titular. En la zaga defensiva, De la Fuente ha apostado por Eric Garcia, lo que ha dejado fuera a Dean Huijsen, por lo que ningún jugador español del Real Madrid irá al Mundial.

Desde que ocupa el puesto, el seleccionador jamás había llamado al central azulgrana, pero finalmente ha apostado por él, especialmente por su polivalencia, ya que puede jugar tanto de central como de pivote.

La tercera sorpresa, aunque ya se había rumoreado su entrada, es Gavi. Desde que se recuperó de la lesión que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante casi toda la temporada, ha demostrado estar a un gran nivel, por lo que puede ser una pieza fundamental para De la Fuente.

Gavi, en el Barça-Betis / GORKA URRESOLA / SPO

Uno de los momentos más comentados es cuando el '6' se enteró de que iba al Mundial. Ha sido gracias a Lamine Yamal, quien compartió el momento a través de sus 'stories' de Instagram. En el vídeo se puede ver cómo el futbolista andaluz celebró por todo lo alto que defenderá la camiseta de España durante la cita mundialista, un sueño que hace unos meses veía imposible.

Maldini se vuelca con el '6' del Barça

La reacción de Gavi está dando mucho de qué hablar, y Julio Maldonado, más conocido como Maldini, ha compartido el vídeo en su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter, para rendirse ante el futbolista del Barça.

En primer lugar, el comentarista de Movistar+ ha señalado "hay gente (a la que respeto, pero no lo comparto) que desprecia el fútbol de selecciones".

Gavi con el seleccionador Luis de la Fuente / RFEF/Pablo García

Por otro lado, ha asegurado que "no hay más que ver estas cosas para darnos cuenta de que no hay nada más grande que jugar un mundial". Y el claro ejemplo es el de Gavi.

Noticias relacionadas

El mensaje de Gavi

Ahora, el futbolista del Barça ha compartido un mensaje muy emotivo en sus redes sociales: "¡Un sueño hecho realidad, poder jugar mi segundo Mundial representando a mi país! Pero este va a saber distinto después de todo el sufrimiento, de caer y levantarse dos veces en tres años, pero os aseguro que voy a dar todo lo que esté en mí para poder traernos la Copa del Mundo a casa. ¡Es un orgullo y un honor estar en esta lista de 26, vamos a hacer que vosotros también estéis igual de orgullosos!".