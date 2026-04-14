Maldini se rinde al Cholo Simeone y apunta al Barça: "Otra vez"

Sufrió de lo lindo, pero fiel a su estilo, el Atlético de Madrid resistió, peleó y se dejó la piel para conseguir el billete a las semifinales de la Champions League. El FC Barcelona volvió a quedarse con la miel en los labios, aunque poco se le puede reprochar al conjunto de Hansi Flick.

El partido prometía y no defraudó. El Barça salió con todo y Lamine Yamal anotó el primer tanto del partido a los cuatro minutos después de un regalo de Clément Lenglet. El Atlético de Madrid se fue hundiendo poco a poco, ya que no encontraba soluciones para salir de su campo. Los de Flick siguieron insistiendo y se cumplió el refrán de 'Tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe', pues Ferran Torres se sacó del bolsillo un disparó para anotar el 0-2.

El Barça continuó presionando y estuvo cerca del tercer gol Fermín, quien terminó siendo golpeado por Musso, lo que le provocó una herida en la cabeza. Sin embargo, Clément Turpin no vio un posible penalti.

Cuando el Barça tenía el partido y la eliminatoria controlada, apareció Lookman para anotar el 1-2, donde Joan Garcia no pudo hacer nada. En la segunda parte, mucha tensión, pero poco fútbol. Ferran metió el tercero, aunque en fuera de juego. No obstante, la remontada del Barça se quedó en nada después de la expulsión de Eric Garcia.

La opinión de Maldini, al descubierto

Como ya es habitual, Julio Maldonado, más conocido como Maldini, compartió su punto de vista respecto al partido. El comentarista de Movistar+ empezó diciendo que "ha sido una eliminatoria épica en general".

Asimismo, reconoció que "el Cholo Simeone ha conseguido otro éxito, ya que después de nueve años vuelve a unas semifinales de la Champions League".

En cambio, Maldini fue tajante: "Para el Barça, gran decepción. A pesar de que tiene la liga ganada, otra vez se queda fuera de la Champions League. Ha sido superior en varios tramos, tanto en la ida como en la vuelta, pero no ha sido suficiente".

El Barça no culminó la remontada en el Metropolitano / Valentí Enrich

El comentarista de Movistar+ señaló que la clave de la eliminatoria estuvo en los cambios del Cholo y la expulsión de Eric Garcia: "Ha habido un momento en la segunda parte que el Atlético estaba demasiado hundido, pero los cambios le han ayudado a ir más arriba".

Sin embargo, destacó el gran sacrificio del conjunto de Flick: "El Barça las ha tenido y ha hecho en un esfuerzo épico".

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Por último, dijo que "ha sido una eliminatoria donde el fútbol español puede sacar pecho, debido a que ha sido un partido que se ha visto en todo el mundo y ha sido un gran escaparate".