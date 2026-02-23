Maldini se rinde al Barça y apunta a esta jugador: "Sensacional"

El FC Barcelona volvió a la senda de la victoria en un partido clave, ya que con los tres puntos consiguió recuperar el liderato tras el tropiezo 'in extremis' del Real Madrid en el Sadar. El conjunto de Hansi Flick venció con claridad al Levante, que ya está a un paso de regresar a la categoría de plata, con goles de Marc Bernal, Frenkie de Jong y Fermín López.

Como ya es habitual, Julio Maldonado, más conocido como Maldini, analizó el encuentro en su canal de YouTube, donde quiso dejar claro que "el Barça recupera el liderato", pero también a uno de sus futbolistas más diferenciales de la plantilla: Pedri. "Es el jugador más importante del Barça desde el punto de vista estructural", reconoció.

El comentarista de Movistar+ expuso que "todos son buenas noticias para el Barça", aunque se encontró a un Levante que "no ha competido mal, pero la diferencia de plantillas es muy grande".

La clave del partido fue la diana temprana de Bernal: "A partir de ese gol, el Barça prácticamente ha dominado el partido con bastante claridad, especialmente en la segunda parte".

Marc Bernal celebra su gol ante el Levante en el Camp Nou / EFE

Uno de los aspectos tácticos que más le llamó la atención del equipo de Flick fue lo bien que entendió el planteamiento del partido al incorporar con frecuencia a un centrocampista a la zona de remate para contrarrestar la defensa de cinco planteada por Luis Castro. Los goles de Bernal y de Jong son el claro ejemplo. "No es casualidad", comentó.

"El partido con el 2-0 estaba prácticamente liquidado y en el segundo tiempo el Barça ha tenido el encuentro absolutamente controlado. Y ha llegado el tercer tanto gracias a un golazo de media distancia de Fermín", analizó en su canal de YouTube.

Cancelo, MVP

No tuvo dudas en decir que el mejor del partido fue Joao Cancelo: "Ha hecho un primer tiempo sensacional, ha desbordado una y otra vez por la banda izquierda y ha sacado centros peligrosos".

La llegada del lateral portugués al Barça estuvo en el punto de mira y en los primeros encuentros no estuvo nada acertado, según Maldini, quien expresó que "en los encuentros que había jugado hasta ahora con el Barça había sido algo decepcionante".