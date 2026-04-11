Maldini ya tiene su porra para el derbi: claro favorito en un Barça‑Espanyol decisivo

Maldini sitúa el Barça‑Español en un contexto muy claro: el Real Madrid empató ayer contra el Girona, un resultado que puede cambiar por completo la gestión del partido para Xavi.

Con el tropiezo blanco, el Barça podría permitirse rotaciones profundas pensando en el duelo europeo ante el Atlético de Madrid. Aun así, el derbi mantiene su carga emocional, con el recuerdo inevitable del tamudazo que marcó una Liga.

El Espanyol, sin victorias en 2026 y con bajas sensibles

Maldini subraya que el Espanyol no ha ganado un solo partido en lo que va de 2026, aunque se mantiene lejos del descenso. El equipo ha perdido el impulso de la primera vuelta y atraviesa un tramo de juego espeso.

Para este encuentro, no estarán Riedel ni Puado, aunque sí regresa Pere Milla.

Un Barça entre rotaciones, lesiones y prioridades europeas

El análisis de Maldini destaca las ausencias de Bernal, Raphinha y Christensen, además de la duda de Frenkie de Jong, que podría tener minutos para probar sensaciones pero no apunta a titular.

Tampoco se espera que Pedri salga de inicio, reservado para el Atlético. En cambio, Rashford sí apunta al once, mientras que la presencia de Ferran Torres o Lewandowski dependerá del plan de rotaciones.

La porra de Maldini: favoritismo contundente para el Barça

Maldini lo tiene claro: el Barça debe dominar y ganar el partido. Su pronóstico reparte así las opciones: 85% victoria del Barça, 10% empate, 5% triunfo del Espanyol.