Maldini pone nota a las nuevas incorporaciones del Barça hasta el momento: "Aún no ha hecho el fichaje estelar"

El verano del FC Barcelona está siendo especialmente intenso en comparación con los años previos. La ansiada llegada a la regla 1:1, con una posición de salubridad financiera, ha permitido que la directiva encabezada por Joan Laporta haya podido dar un golpe sobre la mesa y situarse junto a la élite europea en esta ventana de fichajes.

Primero fue Anthony Gordon, que cambió la banda izquierda de la ofensiva de Saint James' Park por el Camp Nou antes del inicio del Mundial por una cantidad de 70 millones de euros fijos y 10 más en variables. Después llegó otro extremo, ahora por la derecha, Karim Adeyemi, que llegó desde el Borussia Dortmund a cambio de 22 millones de euros fijos y siete en variables.

Anthony Gordon ya trabaja en la Ciutat Esportiva / FC Barcelona

El último ha sido Jesse Bisiwu, anunciado el 31 de julio, que con 18 años llega como apuesta azulgrana directamente desde Brujas para reforzar el extremo izquierdo a cambio de 8,5 millones de euros.

Maldini pone nota

A falta de confirmar la incorporación de Rodri y, quizás, la de Julián Álvarez, el Barça encara la última semana de entrenos antes de arrancar con la competición ligera con nombres importantes que esperan contribuir a engranar todavía más un equipo que en algunos momentos del año pasado sintió una falta evidente de recambios. Con esto sobre la mesa, el periodista Julio Maldonado, 'Maldini', ha puntuado los nuevos rostros en el vestuario del Camp Nou.

Adeyemi, en una acción durante el triangular de pretemporada en Italia. / Dani Barbeito

En cuanto al primero de los fichajes, el de Gordon, asegura "no tener claro que vaya a ser titular", pero piensa que para un esquema de juego como el de Flick puede ser una buena pieza: "Puede aportar en dos posiciones y me gusta. Va bastante bien a la presión y puede jugar de delantero centro", señala, aunque no piensa que sea una superestrella. Así, viéndolo todo desde una perspectiva neutral, Maldini puntúa con un 7,5 su llegada.

Sobre Adeyemi apunta que "tiene mucha velocidad" y que puede jugar en cualquier posición de la delantera, aunque tampoco lo ve de titular, sino "como un suplente de Lamine Yamal mejor que Rooni Bardghji", quien por cierto, se ha lesionado para gran parte de la temporada. Sin embargo, reconoce que no le llama demasiado la atención el nombre del alemán y puntúa su llegada con un 6,5.

Respecto al tercero, Bisiwu, el especialista no ha elaborado su predicción hasta el momento, quizás esperándose a los nuevos fichajes que faltan por venir.

De esta manera, considera que los fichajes del Barça refuerzan la plantilla, aunque en el caso del inglés, por ejemplo, comenta que es el precio el que hace que no pueda ponerle una cifra más alta. Solo el tiempo dirá si el verano del 2026 está siendo bueno o no, pero está claro que el Barça lo está afrontando quemando todas las naves.