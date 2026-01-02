Viral
Maldini se moja y elige al ganador del derbi: "¿Seguiré siendo el talismán perico?"
El especialista futbolístico expone cuál cree que será el ganador del Espanyol - Barça más caliente de las últimas temporadas en su previsión de la jornada 18
El derbi más caliente y ajustado de las últimas temporadas promete un partido de emociones y la tensión ha empezado a escalar antes incluso del pitido inicial.
El choque lo tiene todo: el regreso de Joan Garcia al RCDE Stadium, el mejor Espanyol de los últimos años, las palabras de Pere Milla y un Barça en dinámica ascendiente que se coronó campeón de liga 2024-2025 en el feudo blanquiazul con un golazo de Lamine Yamal.
Por eso, aunque los pericos no han conseguido nunca ganar al Barça en su propio estadio en liga, el 2026 empieza con una pregunta casi obligada: ¿Quién se llevará el partidazo de la jornada?
Como hace siempre, el especialista en fútbol de España por antonomasia, Julio 'Maldini' Maldonado, ya ha hecho su pronóstico y se ha mojado al respecto dando el porcentaje que piensa que cada conjunto tiene de imponerse en el marcador de Cornellà-El Prat.
"Es el derbi en el que el Espanyol mejor clasificado llega, aunque el Barça llega mejor, que va líder", puntualiza antes de meterse en el quid de la cuestión. También es destacable el dato que comenta: "El Barça lleva ocho triunfos seguidos y el Espanyol lleva cinco", algo que independientemente de la rivalidad demuestra el buen estado de los dos equipos a estas alturas.
Entre la comunidad de 'Mundo Maldini', su canal de YouTube, existe la broma de que el periodista suele gafar a todos los equipos a quienes de vencedores en sus pronósticos, por eso revelaba que algunos aficionados blanquiazules le habían pedido que pusiera a los de Manolo González como perdedores.
Sin embargo, Maldini intenta ser realista y no hace sus predicciones con las cábalas en la cabeza, sino en función de la salud del momento de las plantillas. Por este motivo, apunta a un Barça favorito este sábado: "20% al Espanyol, 30% al empate y 50% al Barça", aunque lo hace "porque lo cree" y no para favorecer a nadie.
No por ello rehúsa la broma y se pregunta si "seguirá siendo el talismán perico" en esta ocasión. En la última jornada antes del parón navideño, el experto le dio menos opciones al Espanyol que al Athletic Club y falló, lo mismo que en la jornada 16 contra el Getafe. Veremos si el 'oráculo' Maldini vuelve a errar o si los de Hansi Flick imponen la ley azulgrana en Cornellà-El Prat.
