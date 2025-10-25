Maldini se moja antes del Clásico: "El Barça firmaría este resultado"

Empieza la cuenta atrás para el Clásico. El Real Madrid llega como líder, aunque no con las mejores sensaciones, pero Kylian Mbappé está tirando del equipo de Xabi Alonso. Enfrente tendrá al FC Barcelona, que tampoco atraviesa su mejor momento, pero que ya sabe lo que es hacerle daño al equipo blanco. Hansi Flick aún no ha perdido como culé ante el Real Madrid.

El duelo entre ambos equipos está en boca de todos, y Julio Maldonado, más conocido como Maldini, ha pronosticado quién es el claro favorito del Clásico. El comentarista de Movistar+ comienza diciendo en el vídeo de YouTube que "tengo muchas ganas de ver a Arda Güler en este partido porque tiene que ser el centrocampista creativo del Real Madrid".

No obstante, Maldini tiene claro que el turco no lo tendrá nada fácil frente al centro del campo del equipo de Flick: "El Barça te va a quitar la pelota, va a ser un partido muy difícil para él". Asimismo, reconoce que Pedri y Frenkie de Jong "van a tener la pelota y van a gobernar el partido".

Una de las claves que destaca es la presión alta del Real Madrid, ya que si el Barça sale bien de la presión tiene una arma de doble filo, según apunta el analista. Además, asegura que "los dos equipos van a jugar con sus cartas".

Sobre la línea defensiva del conjunto culé, Maldini no duda en decir que el peligro real es Mbappé: "Va a tener sus ocasiones porque el Barça no va a cambiar su forma de jugar".

Mbappé lidera en solitario la clasificación de máximos goleadores de LaLiga / Manu Fernandez

"Ninguno de los dos equipos llega pletórico", afirma antes del Clásico. Por otro lado, el madrileño asegura que "la forma de jugar del Barça favorece bastante el juego de los grandes talentos del Real Madrid".

Sobre su pronóstico, Maldini dice que "el Madrid puede ganar con una ventaja casi contundente por cómo está Kylian Mbappé. Yo creo que va a marcar... Si es verdad que si el Barça domina, puede hacer mucho daño".

Uno de los aspectos que más inseguridad le genera al comentarista de Movistar+ es la línea defensiva del Barça. Por ello, revela que "tengo que dar ligeramente favorito al Real Madrid. Le voy a dar un 40% al Real Madrid, 30% el empate, que yo creo que el Barça seguramente firmaría, sinceramente, y 30% al Barça".