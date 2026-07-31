Maldini: "Mejorar la plantilla actual del Barça no es fácil; Gordon y Adeyemi acabarán siendo suplentes"

Ni en sus vacaciones desconecta. Julio Maldonado (Leganés, 1967), conocido popularmente como Maldini, viene de cubrir durante 40 días el Mundial, pero a pesar de estar descansando en la playa, no tiene ningún reparo en charlar sobre fútbol. El analista de Movistar Plus ya tiene la mente puesta en el inicio de LaLiga, en una temporada que se espera que sea vibrante, donde José Mourinho intentará romper la hegemonía del FC Barcelona.

Maldini habla con SPORT para contar cómo es trabajar en Movistar Plus, lo que considera "su casa", y también comparte sus opiniones, que siempre dan mucho juego.

Has estado cubriendo el Mundial y ya en pocos días empieza la nueva temporada de LaLiga. ¿Estás preparado?

¡Claro que sí! Estoy listo. El primer partido que iba a comentar en Movistar Plus era el Real Madrid contra la Real Sociedad, pero se ha aplazado por el Mundial. Así que me estrenaré en la segunda con el debut del Barça en Elche. Aunque, realmente, el primer partido que comento en la temporada será unos días antes con la final de la Supercopa de Europa, entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa, un encuentro muy bonito por el enfrentamiento entre Unai Emery y Luis Enrique.

Estarás cubriendo de nuevo los partidos en Movistar Plus. ¿Qué supone para ti seguir una temporada más en esta cadena?

Es mi casa. Nací, crecí y espero retirarme también aquí. Empecé en el antiguo Canal Plus, en 1990, y voy a hacer ahora mi 37 temporada.

¿Tener al lado de Carlos Martínez y Álvaro Benito te facilita el trabajo?

Son dos personas magníficas. No tengo dudas de que Álvaro es el mejor comentarista que yo he visto de fútbol, por lo menos desde que desgraciadamente ya no está Michael Robinson. No es un reemplazo de él, sino una continuidad al talento como comentarista. Sobre Carlos Martínez, qué puedo decir después de 36 años junto a él. Soy muy feliz a su lado.

Si hacemos una mirada a tu carrera, ¿cuántos partidos has visto a lo largo de tu vida?

Es difícil de contestar. A ver, hay que echar mano de la calculadora: entre radio y televisión, se puede hacer una estimación de unas 36 temporadas y pongamos cuatro a la semana durante unas 40 semanas al año. Salen a 5.760 partidos. Puede rondar los 6.000 partidos comentados. Y vistos, a lo mejor salen entre 30.000 y 40.000 partidos. No tengo ni idea, pero por ahí puede andar, seguro.

Maldini, comentarista de Movistar Plus / Archivo

Como curiosidad, ¿hay algún partido que te gustaría analizar y aún no lo has hecho?

Me hubiera gustado comentar el Mundial del 74. También, las primeras Copas de Europa del Real Madrid o los primeros grandes títulos europeos del Milán o el United-Benfica del 68. Aunque, el maracanazo del 50 es uno de mis favoritos, pero ha sido imposible verlos después, ya que no existe una copia completa del partido. Una pena.

No solo comentas los partidos en Movistar Plus. ¿Cómo nació la idea de tener una cuenta de YouTube?

He de confesar que me lo propusieron. Lo primero que pensé es que a lo mejor era un poco "aceite y agua" con mi trabajo en televisión. Luego me di cuenta que no. Hablé con mis jefes y me dieron el visto bueno. Incluso es beneficioso para Movistar Plus, porque si mi imagen crece repercutirá más en la televisión.

No hago caso a los comentarios negativos que recibo en redes sociales porque no representan la realidad. Esto lo aprendí mucho de Michael Robinson Julio Maldonado 'Maldini' — Periodista

En estos últimos dos meses has conseguido más de 30 millones de visualizaciones. ¿Cómo valoras estas cifras?

Son unos números muy bestias. Es una pasada lo que hemos conseguido cubriendo el Mundial. Yo defiendo que un canal de YouTube potente, ya sea de fútbol o de otro deporte, es como cualquier otro medio de comunicación, y algunos no alcanzan estos números ni por asomo.

¿Cuáles son los vídeos que más buena acogida tienen dentro de tus seguidores?

Principalmente, los postpartidos, justo cuando acaba un encuentro importante, la gente quiere conocer mi análisis de manera inmediata. Genera más expectación que los pronósticos, aunque estos tienen un poco más de morbo para ver si acierto o no. La gente se acuerda cuando fallo, que me encanta que sea así, porque de esta manera se hace mucho más viral el vídeo.

¿Cómo gestionas las críticas en las redes sociales?

No hago caso a los comentarios negativos que recibo porque no representan la realidad. Esto lo aprendí mucho de Michael Robinson. Las cosas hay que valorarlas en su importancia y las críticas en redes sociales no tienen la más mínima.

Maldini, en su canal de YouTube / SPORT

¿De qué equipo eres?

Soy socio del Leganés y siempre que puedo voy, que no es mucho. Lo pasó muy mal. La temporada pasada fue muy dura porque el equipo se fue metiendo abajo y cuando nos quisimos dar cuenta, casi descendemos en el último partido ante el Mirandés. Nos salvamos de milagro, así que veremos si sirve para esta temporada y el equipo se levanta. Espero que se pueda competir por el ascenso, que es lo que le corresponde a un club que hace dos temporadas estaba ganando al Barça y al Atlético de Madrid.

No creo mucho en Mourinho, aunque me puedo equivocar. Eso sí, viene para romper la hegemonía del Barça, pero es muy difícil Julio Maldonado 'Maldini' — Periodista

Entonces, ni del Real Madrid ni del Barça...

De verdad, no. Siempre he sido más de jugadores que de equipos. Es así. Lo que pasa es que los del Madrid piensan que soy del Barça y los del Barça creen que soy del Madrid, y los que no son ni del Madrid ni del Barça piensan que soy de uno u otro, dependiendo de cuál sea el equipo que peor les cae.

Entrando ya en materia de LaLiga EASports se espera este año una temporada emocionante, sobre todo con la vuelta de José Mourinho. ¿Florentino Pérez ha acertado con su fichaje?

Eso lo dirá el tiempo. Yo no creo mucho en Mourinho, aunque me puedo equivocar. Viene para romper la hegemonía del Barça, pero es muy difícil, debido a que el club azulgrana tiene un equipo con jugadores jóvenes muy importantes, como Joan Garcia, Pau Cubarsí, Pedri y Lamine Yamal, que son su columna vertebral. Además, tienen a un entrenador como Hansi Flick, que hace jugar a su equipo de memoria y que ha conseguido que sea muy complicado en 38 partidos ganarle la liga.

Pero el Real Madrid se ha reforzado...

Está fichando muy bien. Es una presión añadida para Mourinho, porque con las incorporaciones de Dumfries, Konaté, Cucurella, Bernardo Silva y Diomande, que parece estar ya cerrado, además de lo que pueda ocurrir con Rodri, está obligado a romper la hegemonía del Barça, pero lo tendrá difícil.

¿Qué tendría que mejorar a nivel táctico?

Primero de todo, habrá que ver qué tipo de fútbol hace Mourinho. En estos últimos años, cuando se enfrentaba a un equipo superior se blindaba muy bien, pero claro en el Real Madrid va a tener jugadores para dominar el juego. En la mayoría de encuentros, veremos a un equipo dominante y que generará ocasiones de gol, excepto en partidos contra conjuntos como el Barça, que le intentará quitar la pelota.

El Barça se ha reforzado con Anthony Gordon y Adeyemi. ¿Suben el nivel de la plantilla?

No me parecen jugadores que mejoren el once titular. Gordon va a pelear por la posición de '9' con Ferran, siempre que el atacante valenciano siga y el Barça no fiche a otro delantero centro. Por tanto, al contrario que en el Real Madrid, donde sí creo que los fichajes mejoran claramente al equipo, no me parece que Gordon y Adeyemi eleven demasiado el nivel. De hecho, incluso podrían acabar siendo suplentes. Es decir, de momento no veo que el Barça haya incorporado a ningún jugador que pueda considerarse un titular indiscutible.

Anthony Gordon y Adeyemi / SPORT

Si fueses Deco, ¿quién seria el sustituto de Lewandowski?

Iría a por Julián Álvarez. Lo tiene todo para triunfar en el Barça porque técnicamente es muy bueno, tiene un gran golpeo, gol, habilidad e inteligencia. Además, puede moverse con mucha libertad por fuera del área, ya que no es un delantero centro de referencia que permanezca fijo en la posición. Ese sí que sería un fichaje que mejore realmente la plantilla.

El Balón de Oro debería estar entre Lamine Yamal, Harry Kane, Messi y Rodri Julio Maldonado 'Maldini' — Periodista

¿No ficharías a Harry Kane?

Si hubiese podido ficharlo, lo habría hecho, porque es un gran futbolista y un jugador al que le vendría de maravilla, ya que tiene mucho gol. De hecho, todavía es superior a Julián en todo lo que he mencionado.

El futuro de Ferran Torres está cada vez más lejos.

Es una pena. Incluso metiendo el gol en la final del Mundial y parece que no se le considera titular indiscutible en el Barça. La temporada pasada se ganó el puesto por delante de Lewandowski y aun así el Barça empieza duda de él. O sea, que no terminan de confiar al cien por cien.

Para acabar, cortita y al pie: ¿Lamine Yamal próximo Balón de Oro?

Noticias relacionadas

Creo que debería estar entre Lamine Yamal, Harry Kane, Messi y Rodri, pero yo se lo daría a él, aunque es un año en el que no hay un jugador que sea clarísimamente superior. El único que creo que podría pelearle el trofeo es Harry Kane. Y eso que el de Rocafonda no hizo un gran Mundial, a pesar de ganarlo. Pero, el hecho de ser campeón del mundo hace que su participación no se valore de forma tan negativa como podría esperarse, a pesar de que no fue tan brillante. En cambio, con el Barça estuvo muy bien, incluso mejor que la temporada anterior. Para mí, es el principal candidato.