Maldini, sobre la línea del fuera de juego de Flick: "El Barça no tiene la necesidad de sufrir de esta forma"

El Barça es un equipo fiel a su estilo. Flick tiene claro el método que hay que seguir para llevar al equipo a su máxima esplandor. Desde la temporada pasada, la defensa azulgrana ha seguido un estilo muy claro, pero también arriesgado. Se trata de poner la línea defensiva, formada por los dos centrales y los dos laterales, muy adelantada, para coordinarse y dejar a los extremos y delanteros rivales en posición de fuera de juego.

La temporada pasada funcionó a las mil maravillas. El Barça encajaba muy pocos goles por las veces que le llegaban. Fue el equipo que más veces dejó a sus rivales en fuera de juego, lo que les permitió llegar lejos en la Champions y conquistar tres títulos durante la temporada. Pero este año, parece que el sistema no está funcionando a la perfección. Existe una descoordinación entre centrales y el equipo está encajando muchos goles atrás.

De hecho, són cinco goles en dos partidos, ante equipos fuera del 'top europeo'. Lamine Yamal, tras encajar el segundo gol, ordenó a la defensa tirar la línea hacia atrás porque el equipo estaba pagando demasiado caro los desajustes.

El análisis de Maldini

Julio Maldonado, 'Maldini', comentó el partido en Movistar + y cuando finalizó, dio su opinión en el canal de Youtube. Una de las cosas que no pasó por desapercibida fue justamente esto, la línea del fuera de juego y los riesgos que toma el Barça. "El Barça mereció ganar el partido, la victoria fue justa, pero el equipo asume un riesgo total y le hace mucho daño, sobre todo, en las apariciones por los costados. Es un equipo que le cuesta mucho, o no tiene bien estructurado presionar al lanzador. A estos niveles, el Brujas te hace tres goles, el Celta dos en el primer tiempo... y ha podido hacer alguno más", comentaba.

"En los partidos de ida y vuelta, la sensación es que el Barça no tiene necesidad de jugar los partidos a tumba abierta. Porque cuando se enfrente a rivales de más nivel, no te van a perdonar. La sensación es que sufre mucho, pero arriba genera muchas ocasiones de gol. Ha hecho mucho daño al espacio y más ocasiones del Celta", continuaba.

Pero el Barça tuvo el control del juego. Terminó el partido en Balaídos con un 61% de posesión, contra un 39% del Celta de Vigo. Un dominio que le valió para cerrar el partido con 2-4, sin prácticamente sufrir en el tramo final del encuentro.

"He visto el Barça con control total del juego, con la línea adelantada", concluía Maldini con su análisis. Ahora, turno de parón y de recuperar piezas.