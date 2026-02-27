Maldini lanza un aviso al Barça tras el sorteo de la Champions League: "Es un jugador clave"

Muy buenas noticias para el FC Barcelona, ya que se ha librado de su bestia negra: el Paris Saint-Germain, entrenado por Luis Enrique. El conjunto de Hansi Flick se verá las caras en los octavos de final de la Champions League ante el Newcastle, equipo al que ya venció el pasado 18 de septiembre por 1-2 en el St James' Park, gracias al doblete de Marcus Rashford.

Si el Barça cumple ante el Newcastle, se enfrentará al ganador del Atlético de Madrid - Tottenham, y en una hipotética semifinal podría luchar por un billete a la final europea contra el Arsenal, Sporting de Lisboa, Bodo/Glimt o Bayer Leverkusen. En otras palabras, el equipo de Flick ha tenido suerte y va por el cuadro 'fácil'.

Como ya es habitual, Julio Maldonado, más conocido como Maldini, analizó lo que será la eliminatoria entre el conjunto azulgrana y el Newcastle durante la retransmisión de Movistar+, donde señaló que el Barça había tenido suerte con el desenlace del sorteo tras no cruzarse con el PSG.

En primer lugar, Maldini quiso dejar claro que "para mí, el Barça es el favorito".

El comentarista de Movistar´recordó el triunfo del Barça en el St James' Park: "Ganó el Barça 1-2, sufrió en los primeros minutos con la presión del Newcastle, pero fue el partido de Rashford y estuvo impresionante".

"Recuerdo el tramo final que marcó el Newcastle, y el Barça entre Pedri y De Jong, que será baja, le quitaron la pelota al Newcastle", señaló en la retransmisión de Movistar+. También, apuntó que Marc Bernal tendrá que ser diferencial en la eliminatoria.

El regreso de Pedri, otro gran motivo de alegría para Flick y el barcelonismo / Dani Barbeito / SPO

Sobre el Newcastle, Maldini avisó a la afición culé: "El equipo inglés está jugando con un nueve de 2 metros, Nick Woltemade, casi de interior. Con jugadores como Gordon arriba, Harvey Barnes, Tonali es muy buen jugador".

Por otro lado, el comentarista de Movistar+ dio buenas noticias, ya que informó que Bruno Guimarães está lesionado, un futbolista que considera "clave" para el estilo de juego del Newcastle. "Habrá que estar atentos por si llega finalmente a la eliminatoria", reconoció.