FC BARCELONA
Maldini, sobre Lamine Yamal: "Es devastador"
El Barça arrolla al Valencia con un contundente 0-5 en Mestalla y confirma su extraordinario inicio goleador
El Barça volvió a demostrar su enorme poderío ofensivo con una contundente victoria por 0-5 ante el Valencia en Mestalla, en un encuentro en el que Lamine Yamal, Fermín, Pedri y Raphinha volvieron a ser protagonistas.
Para Julio Maldonado 'Maldini', el joven extremo blaugrana fue uno de los grandes nombres de la noche: "Ha sido absolutamente determinante".
Lamine Yamal vuelve a ser decisivo
Maldini no dudó en destacar el rendimiento de Lamine Yamal, al que otorgó una puntuación de 9. El internacional español abrió el marcador con un gran gol tras una asistencia de Fermín y volvió a encontrar la portería en la segunda mitad.
"Los primeros minutos ha sido devastador", señaló Maldini, que también recordó que el atacante llegó a marcar otro tanto posteriormente anulado por un fuera de juego milimétrico.
El analista considera que el mejor Lamine Yamal ha regresado y destaca su capacidad para desequilibrar constantemente a la defensa valencianista. "Cuando había partido, ha sido absolutamente determinante", afirmó.
Fermín, otro de los grandes protagonistas
Fermín López también recibió otro 9 después de completar una actuación muy destacada. El centrocampista participó activamente en el juego ofensivo, dio una asistencia y estuvo cerca de marcar uno de los grandes goles de la noche con una acción individual dentro del área que terminó estrellándose en el palo.
Maldini resaltó especialmente su movilidad y carácter competitivo. Incluso con el encuentro decidido, Fermín continuó presionando y buscando acciones ofensivas.
Rodri debuta como titular y convence
Uno de los grandes focos de atención estuvo en Rodri, titular por primera vez con el Barcelona. Maldini le concedió un 7,5 y destacó su capacidad para controlar el centro del campo.
"Ha sido el mariscal del equipo", aseguró el analista, que considera que el centrocampista será "absolutamente capital" para este Barça.
Maldini también puso el foco en la influencia que Rodri puede tener sobre Pedri. A su juicio, la presencia del internacional español permitirá al canario liberarse de determinadas responsabilidades en la base de la jugada y acercarse más a posiciones ofensivas.
Pedri vuelve a marcar y firma un gran partido
Pedri también recibió una valoración de 8 después de marcar uno de los goles del encuentro. El centrocampista apareció desde segunda línea y culminó una jugada con un disparo cruzado.
Para Maldini, la llegada de Rodri puede potenciar todavía más las virtudes de Pedri y convertirlo en un centrocampista aún más determinante.
Raphinha mantiene su espectacular inicio
Raphinha volvió a marcar y recibió un 8,5. Aunque el planteamiento defensivo del Valencia, muy replegado, redujo los espacios que normalmente aprovecha el brasileño, volvió a encontrar la manera de generar peligro.
Su adaptación como delantero centro está siendo una de las grandes noticias del inicio de temporada. Maldini considera que su rendimiento está siendo "absolutamente descomunal".
Gordon se gana su sitio
Gordon también dejó buenas sensaciones y obtuvo un 7. Maldini reconoció que en su momento se equivocó al valorar su posible impacto en el Barça , aunque explicó que el contexto ha cambiado.
La decisión de utilizar a Raphinha como delantero centro ha permitido encontrar un espacio para Gordon, que está aprovechando sus oportunidades y se ha convertido en una alternativa útil para Flick.
Una goleada que confirma el poder ofensivo del Barça
El resultado vuelve a poner de manifiesto el extraordinario ritmo goleador del equipo de Hansi Flick. El Barcelona ya ha marcado cinco goles en tres de sus cuatro partidos de Liga, después de haber repetido también una manita frente al Elche.
Maldini considera que los números son tan llamativos que incluso habrá que empezar a plantearse si el equipo está camino de establecer algún tipo de récord.
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