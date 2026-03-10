Maldini, insatisfecho con el 1-1: "No recuerdo un partido del Barça con tan poco bagaje ofensivo"

El empate del FC Barcelona en el último suspiro dejó un sabor muy distinto al que parecía inevitable minutos antes. Cuando el partido entraba en el tiempo añadido, el conjunto azulgrana estaba prácticamente derrotado tras el gol de Barnes en el minuto 86. Sin embargo, el fútbol volvió a demostrar su imprevisibilidad cuando una brillante acción de Dani Olmo dentro del área cambió el destino del encuentro.

La jugada del internacional español fue clave para provocar el penalti que terminaría transformando Lamine Yamal en el minuto 96. El joven delantero no tembló desde los once metros y firmó el 1-1, un gol que permitió al Barça regresar a casa con un empate que sabe casi a victoria. Más allá del resultado, la sensación general fue la de haber evitado un auténtico desastre en los últimos instantes.

El Barça salva los muebles

El partido de ida, no obstante, dejó muchas dudas entre los aficionados culés. El equipo dirigido por Hansi Flick no logró imponer su estilo ni dominar el encuentro como suele ser habitual. Durante muchos momentos del partido, el Barcelona se vio superado por la intensidad y la presión del Newcastle.

El conjunto inglés, dirigido por Eddie Howe, salió con mucha energía y generó varias ocasiones claras para adelantarse en el marcador incluso antes del gol de Barnes. La presión alta y el ritmo físico del Newcastle incomodaron constantemente al Barça, que tuvo dificultades para construir juego desde atrás.

A pesar de las complicaciones, los azulgranas lograron resistir hasta el final del encuentro. La defensa y algunas intervenciones clave evitaron que el marcador se abriera antes, manteniendo al equipo con vida hasta los minutos finales. Esa resistencia terminó siendo fundamental para poder aprovechar la oportunidad del penalti.

Las estadísticas reflejan bastante bien lo que ocurrió sobre el césped. El Newcastle disparó un total de 16 veces, con 5 remates a puerta, mientras que el FC Barcelona realizó 10 tiros en total y solo 3 de ellos fueron entre los tres palos. Un balance que evidencia las dificultades ofensivas del equipo catalán durante el partido.

El análisis de Maldini

Durante la retransmisión televisiva, el comentarista Maldini destacó precisamente ese problema ofensivo en Movistar. El periodista señaló que hacía tiempo que no veía al Barcelona con tan poca producción en ataque. Su comentario reflejaba la sensación general de un equipo que no consiguió generar peligro con regularidad. "No recuerdo un partido del Barça con tan poco bagaje ofensivo", decía en la retranmisión.

Con todo, el empate mantiene completamente abierta la eliminatoria. Barça y Newcastle se jugarán el pase en el Spotify Camp Nou, donde los de Hansi Flick tendrán la oportunidad de mejorar su imagen y aprovechar el apoyo de su afición para intentar sellar la clasificación. El 1-1 deja muchas cosas por corregir, pero también la esperanza intacta.