Maldini habla claro sobre el talento de Lamine Yamal: "Todavía no hemos visto su mejor versión"

Ser uno de los mejores jugadores del mundo con tan solo 18 años es una gesta que nadie había hecho nunca antes. El caso de Lamine Yamal es único y su carrera ha pegado un subidón si precedentes, convirtiéndose en el faro en ataque del FC Barcelona y de la selección española con tan solo 149 partidos como profesional.

Sin embargo, algunos dudan de la capacidad del joven de mantenerse en la élite, una posición que en ocasiones puede convertirse en una trituradora de talentos y que no todos los jugadores están preparados para soportar. Recientemente, ha recibido tres premios en los Globe Soccer Awards celebrados en Dubai: el de mejor sub-23 de LaLiga, el de mejor delantero del año y el premio Maradona al mejor talento natural del fútbol actual.

Lamine Yamal, en la gala de los Globe Soccer Awards / Fabio Ferrari/LaPresse / LAP

En cambio, el especialista más conocido en España en este deporte, Julio Maldonado, 'Maldini', tiene claro que el de Rocafonda todavía tiene cuerda para rato y que no ha mostrado aún su mejor versión, aunque actuaciones como la vivida en las semifinales de la última Champions contra el Inter de Milán bien podrían llevar a pensar en que es difícil mejorar.

"No compro (la idea), para nada", apunta el periodista al escuchar una pregunta en su pódcast 'Mundo Maldini' en la que se asegura que el catalán ya ha llegado a su techo como extremo.

Según su visión Lamine Yamal seguirá los pasos de Leo Messi en lo que se refiere a su posición en el campo: "Poco a poco irá reinventándose en un jugador de dentro porque va a participar más, va a recibir más balón en zona de peligro... porque tiene muy buen pase interior", indica.

Para sostener su teoría resalta que su entrenador, Hansi Flick, ya le ha probado en estas funciones y el joven se ha desarrollado con bastante soltura. No obstante, la clave para ello será "que el Barça encuentra un buen extremo derecho".

La conclusión es clara: "Yo creo que no ha alcanzado su 'prime'", resalta Maldini, que también lo desea con la mirada puesta en la selección española, el único equipo que apoya públicamente.

Por eso, en tono de broma, apunta que "es una pedrada del tamaño Australia: cae allí y no queda ningún canguro", de lo irreal que le parece a día de hoy la idea de que haya alcanzado su mejor nivel con la mayoría de edad recién cumplida.