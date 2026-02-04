Maldini fulmina a un jugador del Barça tras el partido frente al Albacete: "Ha estado bastante mal"

El FC Barcelona selló su pase a las semifinales de la Copa del Rey tras imponerse por 1-2 al Albacete en un partido que acabó con más tensión de la esperada. Los azulgranas parecían tener el encuentro controlado con el 0-2, pero el gol del conjunto manchego en la recta final y una ocasión en los últimos minutos obligaron al Barça a sufrir hasta el final para cerrar el pase.

Julio Maldonado publicó un vídeo en su canal de YouTube 'Mundo Maldini' en el que destacó el papel del Albacete, que volvió a competir sin complejos ante un rival de Primera: "Ha hecho un partido absolutamente digno y ha caído con la cabeza bien alta. Para él, en esta Copa del Rey, "los equipos de Segunda División han competido todos muy bien".

Sobre el Barça, el analista fue claro al señalar que el pase es merecido, aunque el partido no fue tan cómodo como podía parecer: "El Barça ha sido superior y lo ha controlado prácticamente de principio a fin, hasta los últimos minuto". Sin embargo, reconoció que sin Pedri y Raphinha el equipo sufrió más ante un rival muy "cerrado".

Uno de los nombres más destacados fue Joao Cancelo, cuyo partido no convenció en absoluto al periodista: "Ha estado bastante mal". El portugués vio una amarilla pronto y protagonizó una acción peligrosa que llevó a Flick a sustituirlo al descanso: "Lo ha cambiado porque veía que estaba siendo bastante frágil y el equipo se podía quedar con diez (...) Puede aportar algo, pero no es ni mucho menos un fichaje diferencial”.

En el lado contrario estuvo Lamine Yamal, que volvió a ser decisivo con un auténtico golazo. Maldini se deshizo en elogios hacia el joven extremo, al que definió como "un jugador de otra galaxia". El analista considera que "todo lo que hace es absolutamente dañino para el rival" y que está volviendo a demostrar su talento: "Está de dulce y es un problema evidente para los rivales del Barça".

El analista también tuvo palabras muy positivas para Frenkie de Jong, al que volvió a señalar como uno de los pilares del equipo, además de Dani Olmo, del que aseguró que está en un crecimiento evidente. En cuanto a la defensa, dejó una reflexión clara: "Ahora mismo, Cubarsí y Eric García deben ser la pareja titular del Barça".

Por último, Maldini valoró el gol de Ronald Araujo, que no marcaba desde hacía tiempo y atraviesa un momento personal complicado: “Ese gol le va a venir muy bien, también a nivel mental".