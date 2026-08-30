FC BARCELONA
Maldini se moja: "El Barça puede ser hasta mejor que la temporada pasada"
El analista desgrana cómo los nuevos automatismos de Flick, la irrupción de Xavi Espart y el rol de Raphinha como nueve están transformando el juego azulgrana desde el primer día
Julio Maldonado, Maldini, analiza el triunfo blaugrana ante el Athletic y destaca que el Barça ha ganado sus dos primeros partidos mostrando matices distintos respecto al curso anterior. Hansi Flick está rearmando el equipo sobre la marcha, incorporando automatismos que los rivales aún no han descifrado y que amplían el abanico ofensivo.
El técnico alemán ha modificado la estructura posicional, especialmente en ataque, donde el equipo abre mucho el campo con Lamine Yamal y Gordon o Adeyemi, mientras Raphinha actúa como nueve fijo. Esta variación, según Maldini, permite que el Barça sea más ancho y, por tanto, más profundo.
Xavi Espart, la aparición que cambia el dibujo
Uno de los nombres propios del análisis es Xavi Espart, consolidado como lateral izquierdo gracias a su capacidad para aparecer por dentro y por fuera. Su formación como centrocampista le permite actuar como alma libre en la salida de tres, ocupando zonas interiores que habilitan ataques con cinco carriles.
Maldini subraya que esta función es clave para que el Barça pueda atacar con Gordon, Espart, Raphinha, Fermín y Lamine Yamal en línea, generando superioridades constantes entre central y lateral. La influencia de Raphinha como nueve, fijando centrales y liberando espacios, potencia aún más este mecanismo.
Rodri, la pieza que puede multiplicar el sistema
El debut de Rodri abre un nuevo escenario. Maldini considera que su presencia permitirá descolgar más a Pedri y a Fermín, potenciando la ocupación de los cinco carriles y elevando el nivel creativo en tres cuartos. Con él, el Barça puede alcanzar una versión incluso más completa que la del año pasado.
Lamine Yamal mostró una versión mejorada ante el Athletic, aunque Maldini percibe cierta ansiedad por recuperar su mejor nivel tras un Mundial discreto. Aun así, confía plenamente en que el extremo volverá a ser decisivo en breve, especialmente en partidos ante bloques bajos donde su desborde será imprescindible.
Pedri, el motor del juego azulgrana
Para Maldini, Pedri es más que determinante. Con Rodri a su lado, el canario podrá generar aún más ventajas en tres cuartos, recuperando la versión dominante que el Barça necesita para competir en Europa. Su lectura de juego y capacidad para filtrar pases, como en el gol a Raphinha, siguen siendo diferenciales.
El análisis concluye con una afirmación contundente: el Barça ha añadido registros y es más completo que la temporada pasada. Su ritmo de circulación, la verticalidad y la calidad del centro del campo, con Rodri, Pedri, Fermín y la irrupción de Espart, convierten al equipo en uno de los más engrasados de Europa.
Maldini incluso sostiene que "el Barça puede ser hasta mejor que la temporada pasada", pese a no contar con un delantero centro de referencia. La clave estará en cómo responde ante rivales que se encierren atrás y en el papel de Dani Olmo, fundamental para atacar bloques bajos.
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