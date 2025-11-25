Maldini desvela cuál es la gran debilidad del Barça: "El Chelsea lo va a intentar explotar"

Partido de alto voltaje en Stamford Bridge. El Barça llega a Londres con la moral por las nubes tras ganar plácidamente al Athletic Club en el regreso del Spotify Camp Nou. No obstante, los de Hansi Flick no pueden volver a tropezar en la Champions League, y delante tendrán a un Chelsea que llega en una situación similar.

Como ya es habitual, Julio Maldonado, más conocido como Maldini, ha compartido su predicción sobre qué ocurrirá en Stamford Bridge. El analista de Movistar+ asegura que "los dos equipos llegan peleando para entrar entre los ocho primeros", lo que debe ser una obligación para ambos conjuntos.

Maldini tiene claro que la baja de Cole Palmer se notará sobre el césped: "A mí me parece que la baja puede ser muy importante... es un jugador absolutamente capital". Sin embargo, el equipo de Enzo Maresca tiene otras bazas para hacer daño al Barça.

"Tiene jugadores en gran momento de forma: Joao Pedro, Pedro Neto y, por supuesto, Enzo Fernández, que está en un gran momento de forma. Vamos a ver cómo llega Moisés Caicedo, que no estaba del todo bien", comenta Maldini.

El analista revela que el Chelsea es un equipo que presiona muy arriba, siendo el segundo mejor equipo que mejor presiona y que más arriba presiona la salida del rival en toda la Premier League.

Sobre el Barça, el analista señala que "es un equipo que tiene problemas defensivos", algo que el Chelsea "lo va a intentar explotar". Aunque confiesa que el equipo de Flick "cuando llega arriba hace mucho daño".

El partido de esta noche le trae recuerdos de la primera gran actuación de Leo Messi en la Champions League: "Yo me acuerdo que el primer gran partido en Champions de Leo Messi fue en Stamford Bridge, contra Asier del Horno. Fue espectacular aquello".

Maldini se moja

El comentarista de Movistar+ no duda de que será "un partido muy igualdo". Por esta razón, destapa que "le voy a dar un 30% al Chelsea, 30% al empate, y un 40% al Barça".