Maldini desgrana la victoria del Barça y se rinde ante Raphinha: "Es un jugador estructural"

Golpe sobre la mesa del Barça. Los de Hansi Flick vencieron al Atlético de Madrid y lograron, por primera vez en la temporada, imponerse a un equipo grande después de haber caído ante Real Madrid, Paris Saint-Germain y Chelsea. Estos tres puntos llegan en un momento clave, pues en las últimas semanas se rumoreaba que los rivales ya le tenían tomada la medida al conjunto azulgrana.

Como ya es habitual, Julio Maldonado, más conocido como Maldini, analizó el triunfo del Barça desde el Spotify Camp Nou. En el vídeo publicado en YouTube, el analista dejó claro que "la victoria del Barça es justa... en un partido en el que ha sido superior en muchos tramos del partido".

Maldini comentó que "el Atlético de Madrid empezó bien, intentando ser valiente, presionando arriba la salida del Barça, y lo consiguió. Cazó al Barça en esa jugada de Baena, ese balón en profundidad de Molina para el gol de Baena".

A partir del primer tanto, el equipo del Cholo Simeone bajó el rendimiento. Maldini explicó que uno de los motivos fue que el conjunto culé encontró demasiados espacios por dentro. También, el analista reconoció que "a mí me ha decepcionado un poquito el Atlético de Madrid".

No tiene dudas de que la clave de la remontada del Barça es gracias a dos futbolistas en concreto: "Empezó a aparecer Pedri para gobernar el partido, con un Raphinha espectacular". Además, se rindió ante el extremo brasileño: "Es un jugador estructural en el Barça".

Raphinha, durante el partido entre FC Barcelona y Atlético de LaLiga EA Sports / AP

El trabajo de Raphinha es fundamental para el funcionamiento del equipo de Flick: "No se cansa de tirar desmarques, aunque no lo encuentren. Y eso hace que el rival se hunda cada vez más". Por ello, Maldini confesó que "a mí me encanta este tipo de jugadores".

Asimismo, el comentarista de Movistar+ elogió el gran partido del Barça, especialmente teniendo en cuenta la baja de Frenkie de Jong y la entrada de futbolistas menos habituales en la segunda mitad: "Ha acabado el partido con jugadores que no son titulares ni mucho menos... aun así el Barça ha acabado controlando y marcando el tercer gol".

"Es un triunfo muy importante para el Barça. Poco a poco se están recuperando los automatismos que busca Hansi Flick en el equipo y para mí ha sido un triunfo claro", señaló. Aunque, advirtió: "Ojo, que nadie entierre al Atlético de Madrid... tiene que pelear por el título hasta el final".