Maldini desgrana la victoria del Barça con matices: "Joan García, clave, pero…"

El Barça volvió a ganar el derbi catalán contra el Espanyol, pero no lo tuvo nada fácil. El equipo de Manolo González puso entre las cuerdas a los de Hansi Flick, aunque apareció un gran Joan Garcia para mantener con vida al conjunto culé. Dani Olmo abrió el marcador a falta de cinco minutos y Robert Lewandowski sentenció el partido. El Barça suma tres puntos más para seguir con la buena dinámica.

Como ya es habitual, Julio Maldonado, más conocido como Maldini, analizó el partido en su canal de YouTube. En primer lugar, el comentarista de Movistar+ quiso dar la enhorabuena al conjunto de Manolo: "Ha sido un gran partido y quiero empezar dando mi aplauso al Espanyol, porque ha perdido y lógicamente se irá enfadado, pero ha demostrado por qué el equipo está tan bien clasificado".

Maldini se rinde ante Joan Garcia

Maldini no tuvo dudas al señalar que el hombre del partido fue Joan García: "Ha sido el mejor jugador". El de Sallent afrontaba un partido nada sencillo, ya que "volvía por primera vez a Cornellá" y "había un ambiente muy hostil". Aun así, el portero volvió a demostrar su personalidad una vez más. "Es un auténtico gato".

"Ha hecho un partido descomunal, en el partido más difícil que ha tenido, por todo lo que ha pasado y también porque el Español ha llegado y lo ha hecho con peligro. Le ha hecho una parada impresionante a Pere Milla y también una muy buena abajo a Roberto", expuso en su canal de YouTube.

Joan Garcia detuvo así el remate de Pere Milla / Archivo

Maldini se acordó de Luis de la Fuente: "Ya sé que queda mucho para la lista del Mundial, pero se me hace muy difícil no ver a Joan Garcia con España. Me parece el mejor portero español y lo ha vuelto a demostrar". No obstante, aseguró que es un melón por abrir en los próximos meses, aunque tiene claro que debería ser convocado.

La clave de la victoria del Barça, al descubierto

El comentarista de Movistar+ señaló que los cambios del Espanyol perjudicaron y beneficiaron al Barça, aunque reconoció que "ha acabado ganando en un partido que ha sufrido una auténtica barbaridad". Además, consideró importante el triunfo pese al mal juego del equipo, especialmente el de Raphinha: "Partido muy flojo".

En cambio, los cambios del Barça dieron aire fresco con la entrada de Dani Olmo y Fermín: "Están en un momento de forma absolutamente sensacional". También destacó el partido de Frenkie de Jong y de Pedri, que entró en la segunda mitad.

Maldini aseguró que estos tres puntos serán decisivos para el campeonato, aunque aún resta toda la segunda vuelta. "El triunfo es clave para el Barça, que le saca siete puntos al Real Madrid", señaló. Aunque reconoció que el equipo de Flick no se sintió cómodo en el RCDE Stadium, destacó que victorias como esta son las que terminan definiendo títulos.