Maldini se desespera con el Barça en Stamford Bridge y sentencia a varios jugadores: "Decepcionante"

Vuelven los fantasmas. El Barça volvió a vivir una noche trágica en la Champions League. En esta ocasión, contra el Chelsea. En un partido que estuvo marcado por dos jugadas: el fallo de Ferran Torres en el minuto 3 y la expulsión de Ronald Araujo antes de la media parte. Estas dos acciones marcaron el rumbo del encuentro. No obstante, el conjunto de Enzo Maresca no perdonó la superioridad y acabó goleando (3-0).

Tras el tropiezo en Stamford Bridge, el estilo de Hansi Flick está en boca de todos. Una de las personas que no quiso dejar la oportunidad de analizar el encuentro fue Julio Maldonado, más conocido como Maldini, quien tuvo claro que el "Chelsea ha sido muy superior".

"Es verdad que nunca sabremos que hubiera pasado si Ferran hace ese gol, que falla un gol increíble, con el portero ya vencido, hubiera sido el 0-1, y sobre todo si Araujo no comete esa torpeza extrema, ese error gravísimo", reconoció en el vídeo publicado en YouTube.

Ya en la previa del encuentro, Maldini avisó de que el gran peligro del equipo de Maresca era la presión alta, algo que ejecutaron a la perfección desde el pitido inicial. El comentarista de Movistar+ se rindió al baño táctico del entrenador italiano a Flick: "Una vez más, Maresca ha vuelto a demostrar lo pedazo de entrenador que es".

Enzo Maresca, entrenador del Chelsea / EFE

Una de los jugadores más destacados del partido fue Estevao: "Vaya partidazo que ha hecho con ese golazo con la derecha". También se volcó con el rendimiento de Marc Cucurella, elegido el MVP del encuentro, Moisés Caicedo, Enzo Fernández y Pedro Neto.

Sobre el Barça, el analista no dudó en decir que "no ha estado bien, especialmente Ferran Torres". A pesar de que el conjunto de Flick no arrancó mal, los de Maresca empezaron a embotellar al Barça hasta el primer gol. "Estaban siendo claramente superados, por intensidad, por velocidad, incluso no eran capaces de controlar prácticamente ninguna de las acciones individuales en ataque del Chelsea".

Con la expulsión de Araujo ya cambia absolutamente todo: "Sinceramente, no había prácticamente nada que hacer". El equipo de Flick se tiró para atrás con el objetivo de "sobrevivir en la segunda parte", pero acabó goleado.

De la actuación de Lamine Yamal comentó que en la primera parte "ha tenido un poquito más de participación", pero desde el descanso ha estado "terrible", ya que el Barça renunció al balón, algo que le perjudicó.

Maldini aún confía que el conjunto blaugrana pueda clasificarse entre los ocho primeros, pero debe de ganar sus tres partidos restantes en la competición europea: Eintracht Frankfurt, Slavia de Praha y Copenhague. Y esperar a los resultados de los demás equipos.