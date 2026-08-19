Maldini tiene claro quién será el ganador de LaLiga: "Yo veía favorito al Barça antes de fichar a Rodri"

LaLiga ya ha dado el pistoletazo de salida. Tras unos meses de pausa, los equipos regresan a la normalidad, a competir por el futuro del club y a disfrutar de 38 partidos frenéticos. La última edición tuvo un nombre claro: el FC Barcelona. Los de Hansi Flick levantaron el título tras una temporada regular, muy superior al Real Madrid, con 7 puntos de diferencia.

Los equipos han ido haciendo movimientos durante el mercado de transferibles y las plantillas han cambiado, aunque Barça y Real Madrid vuelven a partir como grandes favoritos, con un ojo puesto a los 'Villarreal, Atlético de Madrid' o algún club preparado para dar la sorpresa, como estuvo a punto de hacer el Girona hace dos temporadas.

El Real Madrid, un escalón por debajo

El comentarista de Movistar+, Julio Maldonado, volvió a realizar sus famosas predicciones acerca al campeón de la futura edición de LaLiga. El periodista argumentó que el conjunto blanco sigue en proceso de reconstrucción, a pesar de reforzar la plantilla con nombres de alto nivel.

"El Madrid es un equipo en construcción completamente. Le han fichado mucho y bueno: Cucurella, Diomandé, Bernardo Silva... que yo creo que va a hacer un poco de de Rodri. Pero Mourinho lo tiene que hacer desde cero prácticamente y vamos a ver con Vinicius y Mbappé si mejoran o no. El Barça creo que es el favorito", considera en la COPE.

Rodri ya es azulgrana / Gorka Urresola

De esta forma, Maldini cree que el Barça está por encima esta temporada, a pesar de realizar un gran mercado. La clave: Rodri. La incorporación del mediocampista madrileño representa un salto de calidad en la plantilla de Hansi Flick. Es el complemento perfecto que le faltaba al Barça en el centro del campo. "Es una pena por Bernal, porque es un chico que yo creo que tiene una un gran futuro y por De Jong, que a lo mejor todavía podría tener minutos en el Barça, pero claro, ya estando Rodri", decía el periodista.

Bernal-Rodri

La llegada de Rodri creará una competencia en el pivote, aunque Marc Bernal está listo para aprender del exjugador del City. Ambos estarán disponibles en el partido del Trofeo Joan Gamper.

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Marc Bernal ha empezado la pretemporada como un tiro / FCB

"El Barcelona es un grandísimo club, ha sido un referente por su filosofía de juego y los valores que representa. El centro del campo del Barça es espectacular, pero tenemos mucho talento en todas las líneas", concluía.