Maldini tiene claro el posible sustituto de Lewandowski: "El Barça acierta intentando ficharle, se adaptaría muy bien al estilo"

El Barça ya busca reemplazo de Robert Lewandowski. Como todos los grandes clubes europeos, necesitará contar con un ‘9’ diferencial si quiere seguir compitiendo por todos los títulos. El club está dispuesto en desembolsar una gran cifra de dinero en un delantero, una posición clave en los momentos decisivos de la temporada.

Pese a que Deco ya cuenta con Ferran Torres, la dirección deportiva apostará por un 'pez gordo' de Europa, para complementar el frente de ataque y dejar al de Foyos como revulsivo de oro.

La opción más avanzada en este momento es João Pedro, delantero brasileño del Chelsea que brilló en el Mundial de Clubes, primero, y luego en el tramo inicial de la Premier League. Esta temporada ha anotado 20 goles y ya repartido 9 asistencias pese a los enormes problemas que arrastrado el conjunto 'blue', con cambios de entrenadores incluidos.

El perfil ideal por edad, proyección y rendimiento parece ser el brasileño. Llegaría por 70 millones de euros más variables y, dentro del mercado, es de los atacantes más completos del panorama actual.

Maldini lo tiene claro: el Barça acertará

“A mí me gusta mucho. Sin ser un nueve puro, técnicamente es buenísimo, baja mucho a recibir, se mueve muy bien…", decía Maldini en la retransmisión de Movistar+, durante el Chelsea-Manchester City de la final de la FA Cup, con Joao Pedro sobre el césped.

"Me parece un nueve de altísimo nivel en todos los sentidos. Le vamos a ver con Brasil en el Mundial. Hoy justo Robert Lewandowski ha anunciado que deja el Barcelona, y yo creo que es un objetivo bastante posible, además se adaptaría muy bien al estilo, me parece que el Barça acierta intentando ficharle, otra cosa es que lo consiga", añadía.

LONDON (United Kingdom), 04/05/2026.- Joao Pedro (L) of Chelsea in action against Morato of Forest during the English Premier League match Chelsea FC against Nottingham Forest, in London, Britain, 04 May 2026. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/ANDY RAIN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications / ANDY RAIN / EFE

La segunda opción del Barça es Julián Álvarez. El delantero argentino ha sido uno de los grandes pretendidos por el conjunto azulgrana a lo largo de la temporada, aunque el interés del PSG y el elevado precio que ofrece el Atlético de Madrid (más de 100 millones) complican la incorporación.

Su etapa en el Atlético de Madrid ha confirmado lo que ya apuntaba en el Manchester City: un jugador inteligente, móvil, con gol y capaz de adaptarse a distintos registros ofensivos. Esa versatilidad es precisamente lo que lo convierte en un perfil tan atractivo para un club como el Barça. Además de su capacidad goleadora, destaca por su trabajo sin balón y su entendimiento del juego colectivo. No es un ‘9’ estático, sino un delantero que participa activamente en la presión y en la construcción de las jugadas.

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La situación económica del Barça será un factor clave en la toma de decisiones. No todos los escenarios permiten afrontar un fichaje de este nivel, por lo que la planificación dependerá mucho de la flexibilidad financiera.