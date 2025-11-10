Maldini lo tiene claro, Julián Álvarez debería ser el próximo '9' del Barça: "Estoy convencido"

Pese a que solamente se ha disputado un cuarto de temporada, muchos empiezan a hacer cábalas sobre quien debería sustituir a Robert Lewandowski en caso de que el polaco termine su etapa en el FC Barcelona el 30 de junio de 2026, a las puertas de los 38 años.

El catálogo de nombres no es tan extenso, pues para convertirse en el punta de referencia en el club azulgrana hay que cumplir ciertas exigencias solo al alcance de unos pocos elegidos. Uno de los mayores especialistas en España, Julio Maldonado, alias Maldini, tiene claro el nombre por el que debería apostar el club catalán.

El futuro '9' azulgrana

"Julián Álvarez". El periodista responde convencido a la 'pregunta del año' al ser preguntado en un debate al respecto en el pódcast 'Despejados' en el que participa junto a MisterChip y Nahuel Miranda.

Julián Álvarez, autor del primer tanto contra el Union SG / EFE

Sin embargo, sus compañeros tienen opiniones dispares. El primero de ellos comenta que "si es por ir", es decir, puestos a decir nombres que podrían encajar sin tener en cuenta la posibilidad de éxito al intentar el fichaje, "iría a por Harry Kane o Mbappé".

El inglés del Bayern de Múnich suma 23 goles en 17 encuentros esta temporada y acumula 108 tantos en 113 partidos totales con el conjunto alemán. El francés del Real Madrid, por su lado, está registrando una segunda temporada de escándalo con 18 goles en 16 partidos.

"O a por Haaland", añade el comentarista de Movistar+, otro de los nombres imposibles que seguramente querría el Barça y cualquier equipo del mundo, con 19 tantos en 15 partidos esta temporada con el Manchester City.

Haaland iguala a Mbappé y a Kane en la clasificación de máximos goleadores de la Champions League / EFE

Sin embargo, siendo más realista, Julián es el perfil ideal para suceder a 'Lewy' y jugar junto con Raphinha y Lamine Yamal, porque es "un jugador que sí que puede y no es una locura pensar que pueda acabar en el Barça". Julián está registrando una buena temporada con el Atlético de Madrid, con nueve goles en 15 partidos a las órdenes del Cholo.

Más allá de los más grandes, también salen nombres de perfiles más de segundo plano, como Victor Osimhen, actualmente en el Galatasaray, o la sensación de LaLiga esta temporada, Etta Eyong, del Levante.

Etta Eyong suma cinco goles y una asistencia en nueve partidos con el Levante UD / LEVANTE UD

Sin embargo, Maldini no lo tiene tan claro y piensa que "el Barça no irá a por un jugador así", aunque reconoce que es "descomunal" la temporada del delantero camerunés. Para el periodista, el club debe ir "a por un grande, uno consolidado", un punta que pueda sustituir al 'metegoles' polaco.

"No veo a Laporta diciendo, 'para el próximo proyecto del Barça para ganar la Champions vamos a fichar a Etta Eyong", apunta, aunque MisterChip bromea con que con el presidente todo es posible, aunque quizás es Deco el que tiene una opinión distinta. "Yo es que creo que el Barça va a ir a por Julián, estoy convencido", sentencia.

Lo que está claro es que si el Barça quiere fichar al argentino deberá desembolsar una gran cantidad de dinero y que a fecha de hoy todavía no cuenta con la regla 1/1, por lo que deberá trabajar para sanear la situación económica y hacer frente a incorporaciones de este calibre.