Maldini tiene clara la alternativa a Julián: la opción está en casa

El Barça sigue encontrando la fórmula para firmar al '9'. El FC Barcelona desea a toda costa fichar a Julián Álvarez para la delantera, pero el Atlético de Madrid se ha cerrado en banda. No cederá ni quiere venderle al Barça nada, lo que ha llevado a una situación límite entre club y jugador.

El conjunto azulgrana, en caso de que Julián falle, no tiene previsto incorporar a ningún delantero. Sonaban Lautaro Martínez o incluso Tresoldi, delantero de la liga alemana (aunque no está descartado). Pero de momento, confían en la plantilla que disponen, como son el caso de los fichajes de Adeyemi, Gordon, con la alternativa de Raphinha.

Raphinha gana enteros para el '9'

El periodista Maldini, en 'El Partidazo de la COPE', reconoció que el Barça no necesita fichar a un delantero centro si el argentino no aterriza en el Camp Nou.

"Yo creo que Raphinha va a ser el 9 si no ficha. El Barça no puede fichar ni a Kane ni a Julián, pero en cambio Raphinha tiene la agresividad para ser el primer defensor para presionar y ofrece un permanente desmarque", analizaba Julio Maldonado en la COPE.

Su opinión parte de las dificultades económicas y deportivas que existen actualmente para encontrar un delantero capaz de marcar diferencias desde el primer día. En ese escenario, el brasileño aparece como una solución interna que ya ha sido probada durante la pretemporada.

El análisis de Maldini y la alternativa

Una de las razones que respaldan la candidatura de Raphinha es su capacidad para adaptarse a las necesidades tácticas del equipo. El brasileño puede participar activamente en la presión tras pérdida, realizar movimientos constantes a la espalda de los defensores y colaborar en la elaboración del juego. Estas características encajan con la propuesta futbolística que busca Flick.

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Por lo que hace a las alternativas de mercado, el caso del delantero alemán de 22 años, Nicolò Tresoldi, es una opción diferente, rematadora, a lo 'Luuk de Jong'. "Es un delantero de campanillas. Yo ficharía a un 9 de área para minutos concretos que te pueda resolver echando los balones por arriba", continúa.