FC BARCELONA
Maldini: "El Barça es absolutamente imparable"
El Barça gana al Rayo con un 5-2 que dispara a Raphinha como pichichi y consagra a Lamine Yamal en su mejor partido de la temporada
El Barça firmó ante el Rayo Vallecano una victoria incontestable que Julio Maldonado, Maldini, describió en su canal de YouTube como "un festival absoluto".
El 5-2 reflejó solo una parte de la superioridad azulgrana, porque el equipo de Hansi Flick dominó el encuentro con una circulación rapidísima, una presión adelantada que asfixió al rival y una precisión ofensiva que generó ocasiones suficientes para haber marcado ocho o nueve goles.
El Rayo fue valiente y atrevido, pero incapaz de sostener el ritmo de un Barça que, en palabras del analista, está "varios cuerpos por delante de sus rivales" en este inicio de temporada.
Lamine Yamal, devastador
La actuación de Lamine Yamal fue el gran foco del análisis de Maldini, que calificó su primer tiempo como "sensacional, espectacular, imparable".
El joven atacante desbordó una y otra vez, generó peligro constante, conectó pases interiores de enorme calidad y marcó dos goles que confirmaron su impacto decisivo.
Maldini insistió en que este partido demuestra que el pequeño bache del primer día quedó atrás y que el Barça recupera a un jugador fundamental para su estructura ofensiva. En la segunda parte bajó ligeramente el ritmo, pero aun así cerró el encuentro con el quinto gol y con la sensación de haber firmado su mejor actuación de la temporada, consolidándose como heredero natural del liderazgo creativo del equipo.
Raphinha, el nuevo pichichi
Raphinha volvió a ser determinante y Maldini lo definió como "el 9 del Barça, que nadie lo dude". Con cinco goles en tres partidos, el brasileño se ha convertido en el pichichi del campeonato y en un delantero total, capaz de hundir defensas con desmarques permanentes y de finalizar con una precisión letal.
Su conexión con su nuevo compañero Anthony Gordon fue otro de los puntos destacados del análisis, especialmente en la jugada del quinto gol, donde el extremo inglés asistió con un taconazo brillante. Para Maldini, este es "el mejor Raphinha desde que llegó al Barça", incluso superior al de hace dos temporadas.
Un Barça dominante en todas las líneas
El doble pivote formado por Bernal y Pedri gobernó el partido con claridad, especialmente en un primer tiempo donde Pedri manejó el ritmo y Bernal volvió a mostrar su capacidad para llegar a zonas de tres cuartos.
Maldini destacó también el papel de Xavi Espart, consolidado como una de las grandes revelaciones del campeonato por su influencia en la presión, su capacidad para generar juego por dentro y su aportación ofensiva desde el costado izquierdo.
El Barça combinó velocidad, precisión y agresividad en cada acción, creando una cantidad de ocasiones que, según el analista, "el Barça es un equipo prácticamente imparable cuando juega con esta intensidad".
La única grieta: Koundé
Maldini señaló el lateral derecho como el único punto débil del Barça. Koundé sufrió ante Álvaro García, cometió errores que costaron dos goles y dejó dudas en acciones defensivas que podrían abrir la puerta a alternativas como Cancelo o Eric García. El analista fue claro al afirmar que el francés “tiene que mejorar mucho” si quiere mantener su sitio en el once.
El Barça es líder por diferencia de goles y ha ganado todos sus partidos con una autoridad que Maldini comparó con las mejores versiones del equipo. La sensación es de un conjunto que domina, que disfruta y que transmite una superioridad aplastante en cada encuentro.
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