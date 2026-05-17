Maldini avisa del récord que puede lograr Flick con el Barça: "Ya lo hizo el Real Madrid de Molowni"

El Barça buscará ante el Betis cerrar la temporada de la mejor forma posible. Con LaLiga en el bolsillo y la rúa ya celebrada, solamente falta dejar pasar los dos últimos encuentros de la liga sin presión alguna. Los de Hansi Flick recibirán al Real Betis Balompié en casa y después visitarán Mestalla para despedir la temporada.

Quizá sea momento de rotar, probar cosas nuevas y dar minutos a los que menos han disfrutado del esférico durante el año, pero Flick tiene un objetivo entre ceja y ceja. Pese a que la temporada de los 100 puntos no será posible volverla a igualar, como en 2012/2013, el Barça puede cerrar LaLiga con un pleno de victorias en el Spotify Camp Nou (y Montjuic).

Récord de Flick en Europa

Si el Barça gana ante el Betis, habrá sumado 19 de 19 victorias posibles en 38 jornadas. Julio Maldonado analizó esta posible hazaña del alemán, que nunca se ha logrado ni en la historia del Barça ni en Europa. "Es el partido del campeón, se despide esta temporada de su público", empieza diciendo el periodista.

"Pese a que no pueden alcanzar los 100 puntos, el Barça tiene el objetivo de cerrar el año con pleno en todos los partidos como local", cuenta. La temporada pasada, Flick logró vencer en 14 ocasiones ante su afición, pero este año, se han mejorado las cifras.

"Ya lo hizo el Real Madrid de Molowni, lograr todos los puntos de casa. En este partido sí vamos a ver un Barça titular. Estará Pedri, seguro. En Vitoria tiró de suplentes pero ante su afición, se despedirán bien", añade Maldini. Cabe destacar que el exentrenador del Real Madrid no logró un récord absoluto.

El Madrid de la Quinta del Buitre, en la 1985-1986, consiguió ganar todo, pero lo hizo en un campeonato que por entonces contaba solo con 18 equipos, por lo que el Barça marcará un precedente que nunca se ha visto en Europa.

"El Betis ya está en Champions. Es el partido feliz para los béticos. No estará Lamine en el Barça, quizá sí esté Raphinha. Un partido que puede ser muy bonito, sin presión. Para los de Pellegrini. No estará Cucho, Llorente, Bartra, Ruibal o Ortiz", repasa. "Le doy 70% al Barça, 20% empate y 10% al Betis", concluye el analista.

No obstante, será un día de celebración en Les Corts, con el 'adiós' de Lewandowski, que se marchará del Barça cuando finalice la competición. Un aliciente más que bonito.

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