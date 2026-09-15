Maldini avisa al Barça pese a su espectacular inicio: "Se le puede complicar"

El Barça ha empezado la temporada a un nivel espectacular y la victoria ante el Levante mantiene al equipo de Hansi Flick en lo más alto de su rendimiento ofensivo. El conjunto azulgrana ya suma 26 goles en sus seis primeros partidos, con un promedio de cuatro tantos por encuentro, unas cifras que reflejan la facilidad con la que está encontrando el camino hacia la portería rival.

La capacidad ofensiva está siendo una de las grandes características de este Barça, pero no la única. Jugadores como Joan García, Cubarsí, Rodri, Pedri, Fermín, Olmo, Lamine Yamal o Raphinha están mostrando un nivel muy alto y, para Maldini, hay además una decisión que está teniendo un peso importante en el rendimiento del equipo.

El analista pone el foco en Raphinha como delantero centro, una posición que está permitiendo al club aprovechar mucho mejor la amplitud que ofrecen los extremos y generar más espacios para los centrocampistas: "Hay algo que creo que marca la diferencia en el Barça, y es jugar Raphinha de 9".

Raphinha empieza marcando terreno en la clasificación de máximos goleadores de la Champions League / Europa Press

El periodista considera que el brasileño está compensando de momento con sus goles parte de la producción ofensiva que el equipo ha perdido tras las salidas de Lewandowski y Ferran Torres.

El cambio de posición también modifica la forma en la que ataca el conjunto azulgrana: "Ahora Raphinha al jugar de delantero centro, lo que hace el Barça es abrir el campo y fijar a dos extremos", señala. Con Gordon muy pegado a la banda izquierda y Lamine Yamal haciendo lo propio en la derecha, el Barça consigue estirar las defensas rivales y generar espacios para que los interiores puedan incorporarse con mayor facilidad.

Esa situación está beneficiando especialmente a jugadores como Pedri, Fermín u Olmo, que encuentran más espacios cuando las defensas tienen que estar pendientes de los extremos: "Esto hace que además los interiores, tanto Pedri, que es indiscutible, como Fermín u Olmo, lleguen mucho más, porque la defensa rival está mucho más abierta porque tiene fijados a los extremos".

El Barça goleó en el Ciutat de València / G

Según su análisis, el resultado es un equipo que está siendo capaz de hacer daño prácticamente en cualquier escenario: "Te puede destrozar si le dominas, porque al espacio te hace daño, y te puede destrozar si te domina porque encuentra los espacios, los resquicios, donde parece que no los hay. Es un equipo que parece absolutamente imparable".

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Sin embargo, después de todos los elogios, Maldini pone sobre la mesa la única duda que tiene actualmente con el Barça y es que el conjunto azulgrana está apostando por un fútbol muy agresivo y asume muchos riesgos, algo que puede convertirse en un arma de doble filo ante rivales de primer nivel: "La única duda que tengo es que el propio Barça, su forma de jugar, su riesgo ante equipos grandes, le pueda complicar".