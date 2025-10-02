Maldini analiza la derrota del Barça ante el Paris Saint-Germain y señala a Lamine Yamal: "Hay que decirlo"

La derrota del FC Barcelona ante el Paris Saint-Germain (1-2) dará mucho de qué hablar durante los próximos días. El equipo de Hansi Flick no pudo tumbar al conjunto de Luis Enrique tras 30 minutos de muy buen nivel de fútbol, pero poco a poco se fue deshinchando. El PSG tuvo pocas oportunidades, pero no perdonó ante Wojciech Szczęsny.

Una de las primeras personas que quiso analizar el encuentro entre ambos equipos fue Julio Maldonado, más conocido como Maldini, quien publicó un video en YouTube para comentar todos los detalles del partido de la Champions League.

Maldini no dudó en decir que "ha sido un partido tremendo. Esto puede bien ser la final de esta Liga de Campeones. Pudo ser, y para mí debió ser, la última final de la Champions, pero no pudo ser".

El madrileño reconoció que "el Paris Saint-Germain ha llegado hoy a Barcelona para mostrar una vez más su enorme potencial". No obstante, no lo tenía nada fácil, ya que viajaba a la Ciudad Condal sin sus tres delanteros titulares: Ousmane Dembélé, Désire Doué y Khvicha Kvaratskhelia.

Sin embargo, el analista de Movistar+ comentó que "este equipo de Luis Enrique es un equipo de autor. Tiene una estructura de juego que le permite jugar siempre igual".

"En la primera media parte el Barça fue superior al PSG", debido a que "le costaba salir, presionar, y le costó mucho entrar en el partido al Paris Saint-Germain". Aparte, analizó que el gol del Barça viene de un error de Vitinha.

Maldini señala al '10' culé

Sobre el partido de Lamine Yamal, Maldini no tuvo piedad: "Lamine Yamal empezó bien, pero poco a poco ha ido desapareciendo. Hay que decirlo, es así... No ha estado bien, lo han encontrado poco, ha participado poco, ha aparecido poco y ha generado poco. Poco determinante para lo que debe ser. Eso es una realidad".

Según él, el principal motivo por el que el Barça perdió es por la presión del PSG. Por último, Maldini desveló que el mejor del partido fue Achraf Hakimi: "Es un avión".