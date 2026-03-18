CHAMPIONS LEAGUE
Maldini elogia al Barça y desvela la clave para que llegue lejos en la Champions: “Si el Barça corrige sus errores defensivos, puede aspirar a ganar la Champions”
El analista destaca la transformación del equipo en la segunda parte, el impacto de sus jóvenes y la necesidad urgente de mejorar en defensa
Julio Maldonado 'Maldini' ha analizado en profundidad el 7-2 del Barça al Newcastle, un resultado que, según él, no refleja la igualdad que hubo durante buena parte del encuentro.
El comentarista insiste en que el choque estuvo "muy igualado" hasta el descanso y que la eliminatoria ha llegado a estar "peligrosísima".
Para Maldini, el marcador final puede inducir a error: el Newcastle ha presionado, ha generado peligro y ha aprovechado los errores defensivos del Barça, especialmente en la primera mitad. Solo a partir del penalti transformado por Lamine Yamal, el equipo catalán tomó el control absoluto.
El punto de inflexión: el penalti y la bronca de Flick
Maldini considera que el descanso fue un momento clave.
Asegura que Hansi Flick "se ha tenido que enfadar" por la fragilidad defensiva mostrada en los primeros 45 minutos. El Barça ha concedido demasiado, ha arriesgado en exceso y ha permitido que el Newcastle encontrara espacios.
Según el analista, el penalti sobre Raphinha, "clarísimo", en sus palabras, ha cambiado la mentalidad del equipo.
A partir de ahí, el Barça ha salido "mentalizado" y con la sensación de que podía resolver la eliminatoria.
Una segunda parte “pletórica” que arrasó al Newcastle
Maldini no escatima elogios para el segundo tiempo del Barça. Lo define como un ejercicio de superioridad ofensiva pocas veces visto esta temporada. Según el analista “el Barça en la segunda parte se ha pegado un festín”.
El equipo ha convertido cada ataque en una amenaza real y ha desbordado por completo al Newcastle, que ha terminado hundido física y mentalmente.
Para Maldini, la segunda parte ha sido "espectacular", "arrolladora" y una demostración de que el Barça, cuando acelera, es "difícilmente abatible".
Los nombres propios
Lewandowski, de la sombra a la liberación
El polaco ha firmado dos goles en la segunda parte tras un primer tiempo “horrible”, según Maldini.
El analista destaca que Flick mantuvo su confianza en él pese al mal partido previo ante el Sevilla. Los dos tantos suponen, según Maldini, una “liberación” para el delantero.
Raphinha, el mejor del partido
Maldini subraya que el brasileño ha completado un encuentro sobresaliente: participativo, inteligente en sus movimientos y decisivo.
Fermín, el jugador que cambia el ritmo
El analista se deshace en elogios hacia el centrocampista, al que considera fundamental en el Barça actual. Destaca su agresividad, su capacidad para atacar espacios y su influencia cuando el equipo sufre. "Fermín es un futbolista que te da todo, te da agresividad, te da balón al espacio permanentemente".
Pedri, el termómetro del equipo
Para Maldini, cuando Pedri crece, el Barça crece. El canario ha ido de menos a más y su mejora ha coincidido con el dominio absoluto del equipo en la segunda parte.
Lamine Yamal: talento descomunal y error grave
El joven extremo ha dejado acciones brillantes, pero Maldini no pasa por alto su error en el 2-2 del Newcastle. "Lo que ha hecho ese taconazo… no lo puedes hacer porque pierdes la pelota y es gol".
Aun así, reconoce que su participación en la jugada del penalti fue excelente y que su partido, aunque irregular, fue completo.
Un Barça ofensivo, joven y temible
Maldini insiste en que el Barça es una máquina ofensiva capaz de triturar a cualquier rival. Según él: "este equipo ofensivamente es una máquina, es arrollador, es una trituradora ofensivamente".
Además, destaca un dato clave: desde su regreso al Camp Nou, el equipo ha ganado los 13 partidos disputados allí, sin ceder ni un solo empate. Para él, el estadio se ha convertido en un factor determinante.
Pero con un problema evidente: la defensa
A pesar de la exhibición, Maldini advierte que el Barça concede demasiado atrás.
Cree que Flick acabará corrigiendo esos desajustes, pero insiste en que el equipo no puede permitirse tantos errores cuando lleguen rivales más duros.
¿Candidato a la Champions?
Aunque reconoce el potencial del Barça, Maldini no se precipita a colocarlo como favorito. Prefiere esperar a los cruces de cuartos y semifinales, donde podrían aparecer Atlético o Tottenham o Arsenal.
Considera que el equipo tiene argumentos ofensivos para competir con cualquiera, pero necesita equilibrio.
Un equipo joven que ilusiona
Maldini destaca un dato histórico: el Barça alineó el once más joven de su historia en una eliminatoria de Champions. Para él, esto no solo explica la energía del equipo, sino que garantiza un proyecto con recorrido.
Para el analista, el 7-2 es una humillación para el Newcastle y para el fútbol inglés, pero también una advertencia: si el Barça corrige sus errores defensivos, puede aspirar a ganar la Champions. Si no lo hace, su camino en la Champions será más incierto.
- Dardo de Guardiola tras la eliminación del Manchester City: 'Felicidades al Real Madrid y felicidades a todos vosotros
- Manchester City - Real Madrid, en directo: goles y resultado del partido de Champions League, en vivo
- Dro ya crea problemas en el PSG: revuelta en el fútbol base parisino
- Manchester City - Real Madrid: polémica y reacciones en directo del partido de la Champions League
- Enzo Fernández asoma como fichaje bomba de Florentino: "Tiene opciones de salir este verano"
- Willy Hernangómez 'renuncia' a seguir en el Barça
- Al Barça le tocará pagar más millones por Koundé
- El Athletic, ante un problema real: caída de Nico Williams