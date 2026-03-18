Maldini elogia al Barça y desvela la clave para que llegue lejos en la Champions: “Si el Barça corrige sus errores defensivos, puede aspirar a ganar la Champions”

Julio Maldonado 'Maldini' ha analizado en profundidad el 7-2 del Barça al Newcastle, un resultado que, según él, no refleja la igualdad que hubo durante buena parte del encuentro.

El comentarista insiste en que el choque estuvo "muy igualado" hasta el descanso y que la eliminatoria ha llegado a estar "peligrosísima".

Para Maldini, el marcador final puede inducir a error: el Newcastle ha presionado, ha generado peligro y ha aprovechado los errores defensivos del Barça, especialmente en la primera mitad. Solo a partir del penalti transformado por Lamine Yamal, el equipo catalán tomó el control absoluto.

El punto de inflexión: el penalti y la bronca de Flick

Maldini considera que el descanso fue un momento clave.

Asegura que Hansi Flick "se ha tenido que enfadar" por la fragilidad defensiva mostrada en los primeros 45 minutos. El Barça ha concedido demasiado, ha arriesgado en exceso y ha permitido que el Newcastle encontrara espacios.

Según el analista, el penalti sobre Raphinha, "clarísimo", en sus palabras, ha cambiado la mentalidad del equipo.

A partir de ahí, el Barça ha salido "mentalizado" y con la sensación de que podía resolver la eliminatoria.

El Barça ya está en cuartos de final / VALENTI ENRICH

Una segunda parte “pletórica” que arrasó al Newcastle

Maldini no escatima elogios para el segundo tiempo del Barça. Lo define como un ejercicio de superioridad ofensiva pocas veces visto esta temporada. Según el analista “el Barça en la segunda parte se ha pegado un festín”.

El equipo ha convertido cada ataque en una amenaza real y ha desbordado por completo al Newcastle, que ha terminado hundido física y mentalmente.

Para Maldini, la segunda parte ha sido "espectacular", "arrolladora" y una demostración de que el Barça, cuando acelera, es "difícilmente abatible".

Los nombres propios

Lewandowski, de la sombra a la liberación

El polaco ha firmado dos goles en la segunda parte tras un primer tiempo “horrible”, según Maldini.

El analista destaca que Flick mantuvo su confianza en él pese al mal partido previo ante el Sevilla. Los dos tantos suponen, según Maldini, una “liberación” para el delantero.

Raphinha, el mejor del partido

Maldini subraya que el brasileño ha completado un encuentro sobresaliente: participativo, inteligente en sus movimientos y decisivo.

Fermín, el jugador que cambia el ritmo

El analista se deshace en elogios hacia el centrocampista, al que considera fundamental en el Barça actual. Destaca su agresividad, su capacidad para atacar espacios y su influencia cuando el equipo sufre. "Fermín es un futbolista que te da todo, te da agresividad, te da balón al espacio permanentemente".

Pedri, el termómetro del equipo

Para Maldini, cuando Pedri crece, el Barça crece. El canario ha ido de menos a más y su mejora ha coincidido con el dominio absoluto del equipo en la segunda parte.

Lamine Yamal: talento descomunal y error grave

El joven extremo ha dejado acciones brillantes, pero Maldini no pasa por alto su error en el 2-2 del Newcastle. "Lo que ha hecho ese taconazo… no lo puedes hacer porque pierdes la pelota y es gol".

Aun así, reconoce que su participación en la jugada del penalti fue excelente y que su partido, aunque irregular, fue completo.

Un Barça ofensivo, joven y temible

Maldini insiste en que el Barça es una máquina ofensiva capaz de triturar a cualquier rival. Según él: "este equipo ofensivamente es una máquina, es arrollador, es una trituradora ofensivamente".

Además, destaca un dato clave: desde su regreso al Camp Nou, el equipo ha ganado los 13 partidos disputados allí, sin ceder ni un solo empate. Para él, el estadio se ha convertido en un factor determinante.

Pero con un problema evidente: la defensa

A pesar de la exhibición, Maldini advierte que el Barça concede demasiado atrás.

Cree que Flick acabará corrigiendo esos desajustes, pero insiste en que el equipo no puede permitirse tantos errores cuando lleguen rivales más duros.

¿Candidato a la Champions?

Aunque reconoce el potencial del Barça, Maldini no se precipita a colocarlo como favorito. Prefiere esperar a los cruces de cuartos y semifinales, donde podrían aparecer Atlético o Tottenham o Arsenal.

Considera que el equipo tiene argumentos ofensivos para competir con cualquiera, pero necesita equilibrio.

Los jugadores del Barça celebraron el triunfo ante el Newcastle con el Gol 1957 / Valentí Enrich

Un equipo joven que ilusiona

Maldini destaca un dato histórico: el Barça alineó el once más joven de su historia en una eliminatoria de Champions. Para él, esto no solo explica la energía del equipo, sino que garantiza un proyecto con recorrido.

Para el analista, el 7-2 es una humillación para el Newcastle y para el fútbol inglés, pero también una advertencia: si el Barça corrige sus errores defensivos, puede aspirar a ganar la Champions. Si no lo hace, su camino en la Champions será más incierto.