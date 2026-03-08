Maldini alucina con la victoria del Barça en San Mamés: "Estaban atascados"

El FC Barcelona dio un golpe encima de la mesa ganando al Athletic Club en San Mamés, uno de los campos más difíciles de LaLiga. El conjunto de Hansi Flick no quiere sorpresas y sigue manteniendo la distancia de cuatro puntos con el Real Madrid. En gran parte, gracias al espectacular nivel de juego de Pedri y al golazo de Lamine Yamal, que sigue demostrando su increíble forma.

Como ya es habitual, Julio Maldonado, más conocido como Maldini, analizó el triunfo del equipo azulgrana en su canal de YouTube. En primer lugar, se rindió ante el partido que planteó el Athletic Club: "No está haciendo una buena temporada, pero ha hecho un gran partido en el que ha llevado absolutamente al límite al Barça".

Según Maldini, el equipo de Ernesto Valverde realizó "un magnífico encuentro desde el punto de vista colectivo, del trabajo sin balón, de la presión alta. Lo que pasa es que le ha faltado calidad arriba", algo que sí tiene el Barça: "Es la calidad que tiene Lamine Yamal para anotar el gol que ha metido".

En cuanto al rendimiento de los culés, el comentarista de Movistar+ se abrió en canal: "El Barça venía de un partido tremendamente exigente desde lo físico contra el Atlético de Madrid, en el que fue muy superior y tengo que decir que no ha sido superior el conjunto culé al Athletic Club".

Quiso dejar claro que el Barça tuvo "enormes dificultades", ya que "en momentos el equipo estaba atascado porque le atascaba al rival con una presión sensacional, a veces emparejando hombre a hombre y sobre todo no había ni un solo jugador del Barça que pudiera dar un pase cómodo casi en ningún momento del partido".

Los jugadores del Barça celebran la victoria en San Mamés / Dani Barbeito

Sin embargo, Maldini se rindió ante Flick: "Ha sido clave con los cambios". El principal motivo fue que el entrenador alineó un equipo pensando en el partido contra el Newcastle. Con la entrada de Pedri, "el Barça mejoró notablemente".

Sobre el '10' del Barça, el comentarista de Movistar+ no dudó en decir que "ha tenido un partido muy incómodo, pero luego lo acabó resolviendo él. Nos ha dejado como siempre tres o cuatro pases interiores muy buenos porque es un jugador que marca la diferencia de forma permanente, es mucho más que un gran regateador".

Noticias relacionadas

Otra de las claves de que el Barça se llevase los tres puntos de San Mamés fue la actuación estelar de Joan Garcia: "Sin muchas ocasiones clarísimas, ha tenido dos o tres intervenciones muy importantes".