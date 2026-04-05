Maldini aclara la acción de la posible roja a Gerard Martín: "Entiendo al árbitro"

El FC Barcelona dio un paso casi definitivo hacia el título de LaLiga tras cumplir con su tarea en el Riyadh Air Metropolitano. El conjunto dirigido por Hansi Flick logró imponerse en un partido muy exigente ante el Atlético de Madrid, que compitió con intensidad hasta el último momento.

Durante gran parte del encuentro, el equipo rojiblanco resistió con orden y determinación, dificultando las ocasiones claras del Barça. Sin embargo, la insistencia azulgrana acabó dando sus frutos en los minutos finales, cuando el partido parecía encaminarse hacia un empate.

Fue entonces cuando Robert Lewandowski apareció en el momento clave. Tras un rebote dentro del área, el delantero polaco no perdonó y envió el balón al fondo de la red, desatando la euforia de su equipo y asegurando tres puntos de enorme valor.

Una acción determinante... y polémica

Con esta victoria, el Barça amplía su ventaja hasta los siete puntos sobre el Real Madrid, que cayó por 2-1 en Mallorca. A falta de ocho jornadas para el final, el conjunto azulgrana se acerca cada vez más a la conquista del campeonato.

Pero hubo una acción que pudo cambiarlo todo: la posible roja a Gerard Martín. Corría el minuto 46 de partido, justo al empezar la segunda parte. El colegiado del partido, Mateo Busquets Ferrer, le enseñó la cartulina roja a Gerard Martín. El central despejó el balón y, como consecuencia del propio golpeo, dejó los tacos de su bota izquierda en el tobillo de Thiago Almada.

La acción fue revisada en el VAR, pero Busquets Ferrer determinó que no era roja, por la naturalidad de la acción. "Me parece que está bien arbitrado. Es una jugada que, si tu ves la foto, ves los tacos en el tobillo del rival, pero es una jugada de puro fútbol. Viendo la secuencia de las imágenes, Gerard Martín despeja un balón y como producto del despeje y sin ninguna intención acaba impactando, y de forma peligrosa, en el tobillo del rival", consideró Maldini, que comentó el partido como es habitual en Movistar +.

El periodista analizó la jugada varias veces y considera que es "puro fútbol": "El fútbol es un deporte de riesgo. Entiendo al árbitro que haya visto posible roja con los tacos abajo, pero el VAR ha llamado al árbitro a revisar al monitor a justificar la jugada y entiendo que no es de roja, es de amarilla, por la contundencia. Hubiera sido un momento clave si el Barça se hubiese quedado con 10 durante toda la segunda parte", dijo.

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Los de Hansi Flick esperan ahora al Atlético de Madrid en Champions, en una primera prueba de fuego. "El Barça ha arrollado al Atlético de Madrid de forma bastante lógica", concluyó.