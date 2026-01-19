La maldición de Remiro y el Reale Arena: cinco remates a los postes

El Barça dominó el partido pero lo perdió en las áreas frente a una Real Sociedad más eficaz. A la falta de contundencia en defensa, se unieron la falta de puntería, la magnífica actuación de Álex Remiro que fue elegido MVP del partido y, también, la mala fortuna en forma de remates a los palos de las porterías del Reale Arena.

El conjunto de Hansi Flick disparó hasta en 25 ocasiones sobre la portería del conjunto donostiarra, pero únicamente consiguió romper las redes en una ocasión, la del gol de Marcus Rashford en el minuto 70 tras un centro medido de Lamine Yamal.

Entre esta jugada, los delanteros azulgranas enviaron hasta cinco disparos a los postes. El más desafortunado fue Dani Olmo, que vio como dos de sus lanzamientos en los minutos 47’ y 48’ iban a parar al poste derecho de la meta defendida por Remiro, con el que incluso bromeó. La siguiente víctima fue Lewandowski (65’).

En el minuto 85 fue Jules Koundé quien envió al larguero su remate de cabeza. Y el último fue el inglés Rashford, que en el minuto 93 estuvo a punto de firmar el doblete, pero este no llegó.

Una mala fortuna que convirtió en prácticamente estériles los 25 remates de los atacantes barcelonistas mientras que la Real Sociedad sacaba petróleo de su mucha menor productividad atacante. El conjunto de Pellegrino Matarazzo remató en 7 oportunidades, pero fueron suficientes para que Oyarzabal y Guedes firmaran los dos tantos de la victoria 'txuri urdin'. También es cierto que la defensa azulgrana no tuvo una de sus mejores noches y que Joan García, otras veces inexpugnable, no pudo en esta ocasión ser 'Sant Joan' con intervenciones milagrosas. la magia la puso en la otra portería Remiro...

Al disgusto de cosechar la segunda derrota consecutiva en Anoeta, ambas de la mano de Hansi Flick, y de ver cómo se frenaba en seco la racha de triunfos consecutivos, el Barça registró un nuevo récord, en esta ocasión negativo, según informó @OptaJose: el conjunto catalán se convirtió en el segundo equipo de las cinco grandes ligas europeas en rematar cinco veces al poste en un partido y acabar perdiendo tras el Brighton & Hove Albion Football Club ante el Manchester United en septiembre de 2020 (datos computados desde la temporada 2006/07).