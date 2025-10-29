Malas noticias con el tiempo de baja de Pedri

La lesión muscular de Pedri anunciada esta mañana ya supuso un duro golpe para todo el barcelonismo. Pero las noticias son ahora peores, pues en principio se había estipulado que el centrocampista azulgrana regresaría después del parón de selecciones de noviembre, es decir, para el partido contra el Athletic Club del día 22. Pero, lamentablemente, será mayor el tiempo de baja.

FCB

Las pruebas a las que se ha sometido este miércoles por la tarde Pedri han revelado una lesión muscular más importante de la que indicaban los primeros exámenes de la mañana, y el tinerfeño podría estar hasta seis semanas de baja. En principio, iba a perderse solo los partidos en Brujas de Champions League y en Vigo de LaLiga contra el Celta, pues el de este domingo contra el Elche ya no lo iba a jugar por sanción, y después de Balaídos, llegará el parón liguero de selecciones.

No volverá hasta arrancado diciembre

En clave Barça, hasta era una 'buena noticia' entre comillas que no fuera con su selección y así pudiera estar a punto para recibir al Athletic Club en un partido que, además, puede ser el primero en el Spotify Camp Nou. Pero, desafortunadamente, también se lo perderá.

Pedri podría no jugar con el Barça un total de seis partidos, sin contar el del Elche. Además de Brujas, Celta y Athletic Club, tampoco estará en Stamford Bridge ante el Chelsea el 25 de noviembre, en Montjuïc contra el Alavés el día 29, y seguramente, también se perderá el Barça-Atlético de Madrid del 2 de diciembre. Su vuelta quedaría ahora marcada para el día 7 de diciembre en La Cartuja frente al Betis.

Los recambios

La ausencia de Pedri por aproximadamente un mes y medio obliga a Hansi Flick a mover ficha teniendo en cuenta que es un futbolista muy difícil de sustituir y que lo había jugado todo hasta ahora. Marc Casadó en el pivote y adelantar la posición de Frenkie de Jong es la opción inmediata más viable. Fermín se ha consolidado como el mediapunta con mejores números esta temporada a la espera del regreso de Dani Olmo, que podría ser ya este domingo en Montjuïc, pero de forma paulatina. También el canterano Dro puede seguir teniendo oportunidades.