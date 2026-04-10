Malas noticias para Robert Lewandowski: obligado a vender sus acciones en la agencia Stor9

El nombre de Robert Lewandowski está en el foco mediático por dos motivos completamente distintos: su futuro deportivo y los últimos movimientos en su entorno empresarial. En las últimas horas, el delantero del FC Barcelona ha sido vinculado con el AC Milan, según ha informado 'La Gazzetta dello Sport', mientras que también se ha conocido su salida de la agencia de marketing Stor9.

El internacional polaco ha combinado su carrera deportiva con una estrategia de negocios basada en la construcción de su marca personal. En los últimos años ha impulsado diferentes proyectos bajo la identidad RL9, con presencia en sectores como el marketing, la comunicación, el entretenimiento y la inversión en empresas emergentes.

Entre estos proyectos se encontraba la agencia Stor9, una compañía especializada en gestión de imagen y relaciones públicas para deportistas y marcas. Su actividad se centraba en el desarrollo de campañas, el posicionamiento de marca y la gestión de la presencia pública de sus clientes, incluyendo proyectos vinculados directamente a la marca RL9.

La estructura empresarial estaba vinculada a la sociedad de inversión del futbolista, 5in9 Global, que figuraba como accionista dentro del proyecto. Sin embargo, según informaciones publicadas por medios polacos como PB y Zero.pl, la agencia habría atravesado dificultades financieras en los últimos meses, con problemas de liquidez, facturas impagadas y contacto con empresas de cobro de deudas.

La Polonia de Lewandowski, una de las protagonistas de la repesca para el Mundial 2026 hoy martes 31 de marzo / EFE

Estas tensiones habrían derivado en un proceso de reestructuración interna que incluyó cambios relevantes en la compañía. Entre ellos, la salida del entorno empresarial de Lewandowski de la estructura accionarial y una transformación de la marca, que pasó de Stor9 a operar bajo el nuevo nombre de Stor.Agency.

Tras esto, la sociedad 5in9 Global dejó de figurar como accionista del proyecto, aunque antes de su retirada, según declaraciones del consejo de administración, el futbolista habría aportado capital para estabilizar temporalmente la situación financiera de la empresa y permitir el pago de parte de las deudas con acreedores.

Kamil Gorzelnik, miembro del consejo de administración de 5in9 Global, explicó la decisión en los siguientes términos: "Robert Lewandowski financió Stor9, proporcionándole el capital necesario para pagar a sus acreedores. Como resultado, decidió que ya no quería ser inversor ni responsabilizarse de sus acciones, sobre las que no tenía ningún control. Decidió ceder la gestión de la empresa a su equipo directivo".

La salida de 5in9 Global y de otros socios vinculados al jugador se materializó mediante la venta de participaciones dentro de la compañía. Se traspasaron acciones a miembros del propio consejo de administración de Stor.Agency, como Anna Zielińska y Maciej Dutkowski, por un valor simbólico de 1 zloty (unos 24 céntimos) por operación, una cifra acordada entre las partes implicadas.